Oroscopo Paolo Fox domani 9 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio Ariete

Oggi sarai molto sospettoso e aspetterai che un attacco o un tradimento arrivi da qualsiasi parte. Sicuramente avrai le tue ragioni, ma in realtà non ti succederà niente di male e se ci sarà qualche pericolo sarà molto più piccolo di quanto immagini. Metti via i cannoni e cerca di prendere le cose con più calma.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio Toro

Questo sarà uno dei segni più favoriti per tutta la giornata, poiché, da un lato, le cose andranno abbastanza bene per te in materia di lavoro e denaro, ma allo stesso tempo ti sentirai molto bene nella tua vita intima. , uno di quei giorni in cui sembra che ci si svegli con il sole in faccia. Ottimo se dovessi viaggiare.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio Gemelli

Successo in materia di lavoro, affari, relazioni, comunicazioni e pratiche burocratiche in genere. Oggi avrai una giornata fortunata e la stragrande maggioranza delle cose che intraprenderai avrà successo, soprattutto se sono legate al lavoro. Potresti anche ottenere dei soldi che non ti aspetti o che non ti aspettavi per oggi.

Oroscopo Paolo Fox 9 febbraio Cancro

Un raggio favorevole di Venere vi porterà fortuna, gioia o felicità nelle questioni di cuore, e vi sarà anche più facile mostrare il meglio di voi esteriormente. Una buona giornata, in misura maggiore o minore, per amore, amicizia, armonia e felicità con i tuoi cari e inizia nuove relazioni.