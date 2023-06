Oroscopo Paolo Fox domani 9 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

La tua audacia è benvenuta negli ambienti di lavoro in cui ti muovi, ma tieni presente che rischi qualcosa ogni volta che fai un passo avanti agli altri. È previsto un calo dell’umore, causato principalmente dall’ansia. Cerca di pensare a cose positive e stai lontano dalle persone che possono aiutarti a deprimerti. Il destino è ostinato e oggi affronterai un problema che pensavi superato, ma si ripresenta con più forza che in passato. Le vecchie ricette non funzioneranno per te, sii fantasioso.

Accontentare gli altri non è sempre sinonimo di fare ciò che ci si aspetta, a volte un atteggiamento avventuroso e sorprendente fa molto comodo per distinguersi. In amore, poche novità. Una cosa è fidarsi ciecamente dei propri criteri e un’altra è disprezzare sempre quelli degli altri, tra le due opzioni c’è un ampio margine. Ascolta altre opinioni, ti aiuteranno. Il clima sentimentale è un po’ burrascoso, ma non tanto da non riuscire a fare pace con un po’ di pazienza. Di notte, la festa sarà la tua migliore risorsa.

Bilancia

Approfitta del fatto che le star ti supportano per conversare con i tuoi superiori o con un cliente importante, potrai trarre molti benefici da questa iniziativa. Ottieni una soddisfazione a letto che fino ad ora non avevi raggiunto con una persona che significa anche molto per te. Attenzione alle delusioni. Anche se la giornata inizierà piuttosto debole, guadagnerà numeri interi con il passare della giornata. La sera avrai l’opportunità di incontrare persone interessanti e attraenti.

Scorpione

Sarai molto avvantaggiato dall’atmosfera di cameratismo che si respira nel tuo lavoro, le cose ti stanno andando bene perché lavori con tenacia e ti appoggi a chi ti circonda. Nonostante ci sia una persona che ti ha deluso di recente, puoi apprezzare in lei il pentimento e il desiderio di riconquistare la tua fiducia; dagli una seconda possibilità. Un buon momento per approfondire un rapporto d’amore appena iniziato, i legami affettivi si rafforzano e il fuoco della passione distrugge tutto. Vivi questi momenti senza paura.