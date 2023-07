Oroscopo Paolo Fox domani 9 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

L’arrivo del fine settimana vi porterà un evidente cambiamento favorevole dopo una settimana in cui avete vissuto alcuni momenti di tensione o conflittualità sul posto di lavoro. Recupererai di nuovo la tua gioia e anche oggi avrai una giornata molto favorevole nel caso volessi fare un viaggio o incontrarti con gli amici.

Toro

Dovresti cercare più dialogo con il tuo partner, anche l’amicizia. La persona con cui condividi più intimità deve essere, allo stesso tempo, la tua migliore amica. Se vuoi risolvere problemi o conflitti con lei, non ti servirà a niente incasellarti in una serie di regole o principi, cercare ciò che ti unisce e metterti al suo posto.

Gemelli

Oggi avrai una forte tendenza a disperdere energia, sia in senso strettamente fisico che a livello intellettuale. Correrai per la testa con un sacco di cose che vorresti fare allo stesso tempo insieme a molta impazienza, e alla fine potresti avere una giornata piuttosto traballante, ma non sarà male.

Cancro

Ti aspetta una giornata felicissima grazie ad un ottimo influsso della Luna che ti incoraggerà a tirare fuori il meglio della tua indole, che è tanto, e che ti porterà ottime esperienze nella tua vita intima, familiare, di coppia o con le tue relazioni più intime di amicizia. Sarà uno dei pochi momenti in cui potrai essere te stesso.