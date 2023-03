Oroscopo Paolo Fox domani 9 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Attraverserete un periodo di profonda trasformazione in cui dovrete fare molti cambiamenti. Inoltre, ti occuperai di questioni finanziarie e avrai un’attività in cui potresti aumentare considerevolmente il tuo capitale. Non lasciare che le paure ti dominino quando negozi.

Toro

Questo quarto a mezzaluna metterà al primo posto le questioni sentimentali. Sarà il momento ideale per lasciarsi alle spalle vecchi fantasmi e sradicare i conflitti che minacciano di rompere le vostre relazioni. Se sei single, cerca un candidato con un profilo diverso rispetto ai tuoi precedenti partner.

Gemelli

La falce di luna porterà in primo piano il tema della salute, quindi sarà un buon momento per fare un cambiamento nelle tue abitudini e per controllare quell’ansia che ti porta a mangiare o bere troppo. Bevi succhi naturali per purificare il tuo corpo dai rifiuti tossici.

Cancro

Su questa falce di luna stai attirando un’energia positiva che ti aiuterà a incontrare qualcuno di speciale o vivere un’avventura romantica. Ma ricorda che l’affetto non può essere comprato con i soldi. Lasciati guidare dai tuoi sentimenti più profondi.

Leone

La falce di luna vi metterà di fronte a decisioni importanti. Ti preoccuperai anche della prosperità della tua casa e del benessere di tutti coloro che dipendono da te. Ascolta le opinioni dei tuoi familiari, poiché vogliono solo il tuo bene.

Vergine

Approfitta della falce di luna per osservare chi è veramente con te nella buona e nella cattiva sorte, e non sprecare il tuo tempo con persone che non ti apprezzano davvero. Accetta solo la compagnia di chi ti merita perché ricorda come non ce ne sono due!

Bilancia

In questa stanza di coltivazione dovresti stare attento con i soldi, perché tenderai a spendere più del dovuto per attività che non ti si addicono o per cose di cui non hai bisogno. Trova un modo più efficace per gestire e investire il tuo capitale.

Scorpione

La falce di luna potrebbe portarti alcune discussioni con i tuoi superiori, ma riuscirai a ottenere ciò che vuoi. Voglio che affrontiate i conflitti come sfide e raddoppi i vostri sforzi. Hai tutte le condizioni per vincere.

Sagittario

Questa mezzaluna ti inviterà a guardare oltre i tuoi interessi e pensare a ciò di cui il tuo vicino potrebbe aver bisogno. È un momento opportuno per svolgere un lavoro sociale o per fare un sacrificio per qualcuno che ha bisogno del tuo aiuto.

Capricorno

In questa stanza di crescita incontrerai nuove persone e non tutte saranno affidabili, quindi non permettere loro di indagare sulla tua vita o cercare di estrarre informazioni da te. Dona la tua amicizia solo a coloro che si sono dimostrati degni della tua fiducia.

Acquario

Su questa falce di luna dovrai mettere da parte la tua vita sociale per difendere ciò che ti appartiene con tutte le tue forze. Ma non preoccuparti, otterrai la spinta di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi. Non permettere a nessuno di intralciarti.

Pesci

Non dubitate mai delle vostre capacità o permettete allo scoraggiamento di impadronirsi di voi. Sarà importante che tu abbia un atteggiamento positivo e che non ti arrendi di fronte a nessuna difficoltà. Ascolta la tua voce interiore che ti guiderà sempre sulla strada giusta.