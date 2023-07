Oroscopo Paolo Fox mese di Agosto 2023, previsioni con voti

Benvenuti cari lettori, in questo entusiasmante viaggio alla scoperta delle previsioni astrologiche del mese di agosto 2023, stilato dall’affermato astrologo Paolo Fox. Preparatevi a immergervi nelle influenze cosmiche che ci aspettano, accompagnate da un tocco di originalità: le previsioni saranno valutate con un punteggio, assegnato da una stellina fino a cinque. Scopriamo insieme come sarà questo mese per i segni zodiacali!

Ariete (21 marzo – 19 aprile) – ★★★☆☆

Il mese di agosto promette energia e vitalità per gli Arieti. Con Marte dalla vostra parte, sarete invincibili nel raggiungere i vostri obiettivi. Tuttavia, attenzione agli scontri con le persone intorno a voi. Le relazioni richiederanno attenzione, quindi cercate di essere più comprensivi. L’amore sarà al centro delle vostre emozioni, e le coppie consolidate troveranno stabilità. Cercate di ritagliare del tempo per voi stessi e praticate attività rilassanti.

Toro (20 aprile – 20 maggio) – ★★★★☆

Questo mese, i nati sotto il segno del Toro, avranno a disposizione buone opportunità nel campo professionale e finanziario. Venere vi sarà favorevole, portando armonia e romanticismo nelle relazioni amorose. Per i single, questo potrebbe essere il momento giusto per trovare l’anima gemella. Tuttavia, dovreste fare attenzione alle spese e non esagerare con gli acquisti impulsivi. Rimanete focalizzati sui vostri obiettivi e sfruttate la vostra tenacia per raggiungerli.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno) – ★★★☆☆

Il mese di agosto potrebbe portare qualche sfida per i Gemelli. Sentirete la necessità di fare chiarezza sulle vostre emozioni e sulle relazioni intime. Comunicate apertamente con i vostri cari e cercate di essere più pazienti con voi stessi. Nel lavoro, si prospettano nuove opportunità, ma dovrete affrontarle con decisione. Un piccolo consiglio: prendetevi del tempo per rilassarvi e praticare attività che vi aiutino a trovare equilibrio.

Cancro (21 giugno – 22 luglio) – ★★★★☆

L’agosto del 2023 si preannuncia un mese di grande positività per i Cancro. Sarà un momento favorevole per le decisioni importanti, soprattutto nel lavoro e nelle questioni familiari. Venere porterà una dolcezza particolare nelle relazioni amorose, rendendole ancor più piacevoli. Potreste essere ispirati a intraprendere nuove passioni creative. Concentratevi sulle cose che vi rendono felici e tutto andrà per il verso giusto.

Leone (23 luglio – 22 agosto) – ★★★☆☆

Questo mese di agosto richiederà ai Leoni di gestire le proprie energie in modo oculato. Evitate di prendervi troppe responsabilità e imparate a delegare. Nel campo sentimentale, Giove potrebbe portare nuove opportunità. Se siete single, apriti a nuove conoscenze. Sul fronte del lavoro, cercate di non lasciarvi influenzare dalle opinioni altrui. Siate fiduciosi delle vostre capacità e andate avanti con determinazione.

Vergine (23 agosto – 22 settembre) – ★★★★☆

Per i nati sotto il segno della Vergine, agosto sarà un mese positivo per la vita amorosa. Venere vi renderà più affascinanti e carismatici, attirando l’attenzione di nuove persone. Nel lavoro, potreste trovarvi di fronte a sfide, ma la vostra abilità nell’affrontarle sarà premiata. La vostra salute richiederà attenzione, quindi cercate di seguire una dieta equilibrata e fare esercizio fisico.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) – ★★★☆☆

Questo mese sarà un periodo di riflessione per le Bilance. Sarà essenziale ascoltare la vostra voce interiore e prendere decisioni basate sulla vostra felicità e benessere. Nel campo amoroso, l’amore potrebbe bussare alla vostra porta, ma spetta a voi aprirgli. Sul fronte del lavoro, sarete ispirati e creativi. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e siate pazienti nei confronti dei vostri obiettivi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) – ★★★★☆

Per gli Scorpioni, agosto sarà un mese carico di emozioni e passione. Potreste ritrovarvi a dover prendere decisioni importanti riguardo alle relazioni e alle questioni familiari. Siate onesti con voi stessi e con gli altri per evitare fraintendimenti. Nel lavoro, il vostro impegno e dedizione saranno riconosciuti e premiati. Approfittate di questo periodo positivo per creare legami significativi con le persone intorno a voi.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) – ★★★☆☆

Agosto sarà un mese di crescita personale per i Sagittario. Sentirete la necessità di evolvervi e di cercare nuove prospettive. Nel campo sentimentale, il vostro carisma attirerà l’attenzione di potenziali partner. Sul lavoro, sarete ispirati e creativi, ma cercate di essere realisti nelle vostre ambizioni. Fate attenzione alle spese e cercate di gestire il vostro denaro in modo oculato.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) – ★★★★☆

Questo mese di agosto si preannuncia positivo per i Capricorno. Potrete godere di stabilità e successo nel lavoro, grazie al vostro impegno costante. Nel campo delle relazioni, sarete calorosi e affettuosi con i vostri cari. Un consiglio: cercate di bilanciare il vostro impegno tra vita privata e professionale per evitare di affaticarvi troppo. Prendetevi del tempo per rilassarvi e godervi le piccole gioie della vita.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) – ★★★☆☆

Questo mese, gli Acquario potrebbero sentirsi più introspettivi del solito. Dedicate del tempo a voi stessi e riflettete sulle vostre emozioni. Nel lavoro, sarete ispirati e pronti a cogliere le opportunità che si presentano. Mantenete uno spirito aperto e positive durante le sfide. Sul fronte sentimentale, potreste sperimentare una maggiore intimità con il vostro partner, quindi apritevi alle emozioni.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) – ★★★★☆

Il mese di agosto porterà ai Pesci molta creatività e ispirazione. Sarà un periodo ideale per esprimere le vostre idee e mettervi in gioco in nuove attività. Nel campo delle relazioni, sarete affettuosi e empatici, costruendo legami significativi con le persone a voi care. Sul lavoro, mantenetevi concentrati sugli obiettivi e non permettete alle distrazioni di scalfire la vostra determinazione.

Conclusioni

Ecco dunque le previsioni astrologiche del mese di agosto 2023, valutate con voti da una a cinque stelle per ogni segno zodiacale. Ricordate che l’astrologia è solo uno strumento per comprendere meglio le influenze cosmiche, ma sono le nostre azioni e scelte che plasmano il nostro destino. Buona fortuna a tutti nella vostra avventura del prossimo mese!