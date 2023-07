Oroscopo Branko mese di Agosto 2023, previsioni con voti

Benvenuti, cari lettori, a un nuovo affascinante capitolo dell’Oroscopo Branko! Il mese di Agosto 2023 è arrivato, e con esso, un turbine di energie cosmiche che influenzeranno i dodici segni zodiacali. Branko, il nostro astrologo di fiducia, ha analizzato attentamente le posizioni dei pianeti e delle stelle per offrirvi previsioni dettagliate e valutazioni sotto forma di voti per ciascun segno. Scopriamo insieme cosa il destino ha in serbo per voi!

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Agosto sarà un mese entusiasmante per te, caro Ariete! Grazie all’influenza di Marte, il pianeta della passione e dell’energia, sarai pieno di slancio e determinazione. Le tue ambizioni saranno a un livello record, spingendoti a raggiungere nuovi traguardi. Voto: 9/10.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, il mese di Agosto ti invita a prenderti cura di te stesso e delle tue relazioni. La presenza di Venere favorirà la stabilità emotiva e la comunicazione con i tuoi cari. Sii paziente, poiché le tue azioni di gentilezza porteranno ricompense. Voto: 8/10.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Il mese di Agosto porterà un’ondata di creatività e comunicazione per te, caro Gemelli. Sarai ispirato a esprimere le tue idee e ad affinare le tue abilità comunicative. Sfrutta al meglio questa energia positiva per raggiungere nuovi traguardi personali e professionali. Voto: 9/10.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, questo mese sarà dedicato alla famiglia e alle relazioni domestiche. Grazie all’influenza della Luna, la tua intuizione sarà elevata, aiutandoti a risolvere eventuali conflitti o malintesi. Dedica del tempo alle persone care e rafforza i legami affettivi. Voto: 8.5/10.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il mese di Agosto porterà un’esplosione di energia e creatività nella tua vita, caro Leone. Con il Sole, il tuo pianeta guida, a tuo favore, attira l’attenzione degli altri con il tuo carisma magnetico. Sii audace e assertivo nel perseguire i tuoi obiettivi. Voto: 9.5/10.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Carissima Vergine, questo mese è l’occasione perfetta per concentrarti sulla tua salute e il benessere personale. L’influenza di Mercurio ti aiuterà a essere organizzato e disciplinato nei tuoi sforzi per raggiungere un equilibrio mentale e fisico. Voto: 8/10.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Il mese di Agosto porterà armonia e bilanciamento nella tua vita, caro Bilancia. Grazie all’influenza di Venere, sarai al centro di relazioni positive e soddisfacenti. Sfrutta la tua diplomazia naturale per risolvere conflitti e creare un ambiente di pace. Voto: 8.5/10.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Caro Scorpione, questo mese sarà caratterizzato dalla tua determinazione e passione. Con Marte a tuo favore, sarai spinto a perseguire i tuoi obiettivi con tenacia e forza interiore. Fai attenzione a non lasciare che l’impulsività prenda il sopravvento. Voto: 9/10.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il mese di Agosto porterà nuove opportunità di espansione e crescita personale, caro Sagittario. Con Giove, il pianeta del successo, a tuo favore, sii aperto a nuove idee e avventure. La tua natura ottimista ti guiderà verso nuovi orizzonti. Voto: 9.5/10.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Caro Capricorno, questo mese sarà caratterizzato dalla stabilità e dalla disciplina. Grazie alla presenza di Saturno, il tuo pianeta guida, concentrati sui tuoi obiettivi a lungo termine e pianifica con attenzione. Sii paziente, poiché il successo richiede tempo e dedizione. Voto: 8.5/10.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Il mese di Agosto porterà un aumento della tua creatività e originalità, caro Acquario. Sfrutta al meglio le tue idee innovative per affrontare le sfide che si presenteranno. Mantieni uno spirito aperto e adattabile per trarre il massimo dalle opportunità. Voto: 9/10.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Caro Pesci, questo mese sarà caratterizzato da una maggiore intuizione e sensibilità. Grazie all’influenza di Nettuno, presta attenzione ai tuoi sogni e intuizioni, poiché potrebbero contenere messaggi preziosi. Lasciati guidare dalla tua ispirazione creativa. Voto: 8.5/10.