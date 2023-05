Oroscopo Paolo Fox mese di maggio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

La lettera di ‘El Sol’ ci dice che ci vorrà un mese per brillare di più, per reinventarsi e prendere le cose negative dal passato, e ricominciare da capo in ogni modo. Un nuovo inizio sta arrivando, nelle questioni del lavoro. Nuovi amori arriveranno, ma devi scegliere la persona giusta. Puoi fare qualsiasi cambiamento tu voglia, andare avanti, non fermarti, una sorpresa molto importante arriverà per te. Analizza qualsiasi decisione che hai vicino, ma è importante prestare attenzione. La tua vita sarà meravigliosa, ma devi essere in ordine. Salva, perché è ora di avere la tua piccola guardia.

Numeri magici: 6 e 21

6 e 21 Giorni fortunati: 1, 10, 25, 25 e 30 maggio

1, 10, 25, 25 e 30 maggio Colore: Rosso

Toro

Avrai tutta la fortuna, vai avanti, stanno arrivando cose molto buone per te, nelle questioni personali. La stabilità dell’amore sta arrivando. Continua a studiare, pensa alle cose prima di farle. Ti daranno quel nuovo reddito, in termini di stipendio, che stavi aspettando. Puoi risolvere qualsiasi questione di cui hai bisogno. È tempo di agire, a volte pensi molto alle cose, ma è tempo di seguire i tuoi piani. Cerca di capire che ti piace vivere in abbondanza, ecco perché devi lavorare, ma non distribuire o prestare i tuoi soldi.

Numeri magici: 2 e 9

2 e 9 Giorni fortunati: 1, 10, 25, 25 e 30 maggio

1, 10, 25, 25 e 30 maggio Colore: Blu

Gemelli

Avrai una grande crescita, sei al momento ideale. Non aver paura di andare avanti, ci sarà una trasformazione positiva. Qualcuno dello stesso segno o cancro si avvicina, per parlarti dell’amore, che è quello che stai cercando di più. Sarai protetto da tutto ciò che è negativo, sarai in grado di risolvere i problemi del passato. Una nuova attività sta arrivando, avrai stabilità lavorativa.

Numeri magici: 7 e 23

7 e 23 Giorni fortunati: 4, 8, 16, 21 e 25 maggio

4, 8, 16, 21 e 25 maggio Colore: Giallo

Cancro

Avrai una soluzione a tutti i tuoi problemi. È tempo di prendere decisioni. Sarai in grado di comprare qualcosa. L’estate sarà un grande momento per te. Inizia ad allenarti, dormire meglio e mangiare al tuo tempo. Non fare troppi drammi. Sarai in grado di eseguire le procedure che avevi in sospeso. Ricordati di perdonare te stesso o le persone intorno a te. Riceverai un messaggio che ti darà gioia, sorpresa e stabilità.

Numeri magici: 5 e 40

5 e 40 Giorni fortunati: 10, 15, 26 e 29 maggio

10, 15, 26 e 29 maggio Colore: Verde

Leone

La lettera di ‘El Loco’ ci dice che avrete delle sorprese in questi giorni. Hai bisogno di maturare e crescere, di pensare meglio alle cose. Gli amori compatibili stanno arrivando, ma è tempo di meditare bene le cose. Avrai una sorpresa, in materia di prosperità. Avrai più energia positiva. Hai due viaggi. Inoltre, diversi amori vengono da te. Prova a cercare la natura, a riempirti di energia positiva. Sei l’unico che può risolvere i problemi delle persone intorno a te. Devi cercare un equilibrio nella tua vita. Prenditi cura dei soldi, cerca di non prestare o dare soldi a nessuno.

Numeri magici: 8 e 55

8 e 55 Giorni fortunati: 6, 6, 14, 20 e 21 maggio

6, 6, 14, 20 e 21 maggio Colore: Arancia

Vergine

La lettera di “The Magician” ci dice che sarà un grande mese per il tuo segno, avrai un miglioramento nei problemi di salute e di lavoro. Inoltre, ci sarà stabilità nella tua famiglia. Sei il padrone della vita, ma cerca di aiutare te stesso, di essere migliore, di crescere. Puoi avere una migliore stabilità economica. Abbiate molta fede, che è tempo di credere in voi stessi. Ascoltate di più la ragione e saprete che sarete benedetti quest’anno. Amori fugaci e compatibili stanno arrivando.

Numeri magici: 12 e 20

12 e 20 Giorni fortunati: 1, 7, 16 e 28 maggio

1, 7, 16 e 28 maggio Colore: Bianco e blu

Bilancia

Il mondo ci dice che è tempo di fare un viaggio, di crescere, di eliminare le cose negative. Un amore del passato ti sta cercando, ma sai se ritorna, perché forse puoi soffrire di nuovo. Cerca di trasformare la tua vita e tirare fuori il meglio di te. Nuove illusioni stanno arrivando. Qualsiasi malattia sarà guarita, devi solo fare la tua parte. Se non vuoi più essere da qualche parte, vattene, perché allora troverai la tua felicità.

Numeri magici: 3 e 11

3 e 11 Giorni fortunati: 3, 9, 11, 17 e 25 maggio

3, 9, 11, 17 e 25 maggio Colore: Bianco e blu

Scorpione

Sarà un mese di brillare e ricevere abbondanza, ti verranno pagati i debiti. È ora di ricominciare, sei completamente benedetto. Cerca la stabilità nella tua vita e la crescita in tutte le forme. Avrai un nuovo inizio, in materia di lavoro o amore, una proposta di matrimonio sta arrivando. Devi crescere in tutte le forme, liberarti di quei cattivi pensieri, che la grandezza della tua vita ti sta aspettando. Prendi decisioni, perché ti aiuterà ad arrivare dove vuoi. Grandi sorprese stanno arrivando.

Numeri magici: 13 e 24

13 e 24 Giorni fortunati: 2, 8, 13, 21 e 26 maggio

2, 8, 13, 21 e 26 maggio Colore: Giallo

Sagittario

Ci sarà luce, troverai quella stabilità che stavi cercando, non dare tanta importanza agli amici della tua vita. Studia una carriera di design, sarà facile per te. Non importa quello che dicono. Dimentica le persone tossiche e osa essere autentico, non hai bisogno di altro. L’abbondanza, la stabilità e la crescita verranno per te. Sarai in grado di risolvere qualsiasi problema legale che hai bloccato per giorni. La felicità assoluta sta arrivando.

Numeri magici: 19 e 50

19 e 50 Giorni fortunati: 1, 7, 16. 21 e 29 maggio

1, 7, 16. 21 e 29 maggio Colore: Blu

Capricorno

Il mese di maggio sarà molto importante che tu abbia quella stabilità, tu abbia successo, cerca di estenderlo di più. Continua a studiare, perché crescerai molto. Gli amori compatibili stanno arrivando. Otterrai un riconoscimento di lavoro, che ti aiuterà molto. Cerca supporto se ne hai bisogno. Stai cercando un amore dal passato, se non vuoi un partner, va bene, ma trasforma la tua vita in positivo. Avrete una comunicazione totale con Dio. Avrai una sorpresa economica. Ci sarà abbondanza e stabilità.

Numeri magici: 30 e 53

30 e 53 Giorni fortunati: 1, 10, 13, 21 e 30 maggio

1, 10, 13, 21 e 30 maggio Colore: Arancia

Acquario

L'”ASSO di Denari” ci dice che avrai un grande mese, in ogni modo. Qualsiasi procedura tu voglia, sarà raggiunta, quindi fai attenzione. Usa un po ‘d’argento, perché aiuterà a tagliare l’invidia e il malocchio. Avrai karma positivo. Una nuova opportunità sta arrivando, per avere più abbondanza economica. Avrai le risposte che stavi aspettando. La felicità di cui hai bisogno arriverà. Andrai avanti, su tutte le questioni.

Numeri magici: 35 e 77

35 e 77 Giorni fortunati: 3, 12, 19, 20 e 29 maggio

3, 12, 19, 20 e 29 maggio Colore: Verde

Pesci

Sarà un mese benedetto, perché avete una grande connessione. Il lavoro che stavi aspettando arriverà. Avrai una grande opportunità. Verrà una grande stabilità d’amore. Nuove illusioni stanno arrivando in caso di amore. Inizia la tua attività. Avrai un evento. Avrai nuovi inizi e una nuova vita. Trova il tuo scopo, per sapere dove stai andando. Otterrai tutti i successi che stavi aspettando.