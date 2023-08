Oroscopo Paolo Fox prima settimana dall’1 al 7 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile)

Inizio di settembre sotto il segno dell’energia e della determinazione. Sarà un periodo ideale per rivedere alcuni progetti e per prendere decisioni importanti riguardo alla tua carriera. Amore: Marte e Venere porteranno passione e romanticismo, ma attenzione a eventuali malintesi.

Toro (21 Aprile – 20 Maggio)

I pianeti suggeriscono un periodo di riflessione e cambiamento. Potresti sentirsi attratto da nuove attività o nuovi interessi. Amore: Giorni positivi per la comunicazione in coppia e per risolvere questioni in sospeso.

Gemelli (21 Maggio – 21 Giugno)

Settembre inizia con buone energie. Sarà un momento propizio per concentrarsi sulla salute e il benessere. Amore: Venere nel tuo segno promette armonia e romanticismo, ma attenzione a non trascurare i piccoli dettagli.

Cancro (22 Giugno – 22 Luglio)

Questa settimana potrebbe portare nuove opportunità lavorative e miglioramenti finanziari. Mantieni la calma nelle situazioni stressanti. Amore: Giove porterà stabilità e momenti dolci in coppia.