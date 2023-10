Oroscopo Paolo Fox settimana dal 3 al 9 ottobre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I Sagittario potrebbero trovarsi ad affrontare alcune sfide finanziarie questa settimana. È importante gestire le risorse con saggezza e cercare soluzioni creative per problemi finanziari. Mantieni la calma e sarai in grado di superare qualsiasi ostacolo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per i nati sotto il segno del Capricorno, questa settimana si prospetta come un momento di riflessione. Potresti sentire il bisogno di approfondire alcune questioni personali. Sii aperto all’autoanalisi e alle conversazioni sincere con gli altri per ottenere chiarezza.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Questo è un momento favorevole per gli Acquario per concentrarsi sulla crescita personale. Puoi trovare ispirazione in attività creative o spirituali. Cerca il sostegno dei tuoi cari quando ne hai bisogno, saranno felici di aiutarti.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci potrebbero sperimentare un periodo di grande dinamismo e crescita nella sfera lavorativa. Le tue abilità di leadership saranno al centro dell’attenzione, e potresti ricevere riconoscimenti per il tuo impegno e la tua dedizione.