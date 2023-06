Oroscopo Paolo Fox settimanale Capricorno: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 5 all'11 giugno - Controcopertina

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 5 è un giorno in cui hai l’opportunità di far convergere diverse forze che ti aiuteranno a raggiungere l’affermazione di un progetto e di un obiettivo che è stato proiettato per un bel po ‘di tempo.

Martedì 6, è un momento ideale dopo aver risolto i problemi del passato, per essere in grado di affrontare ciò che è importante oggi nella tua giornata. Devi fare una scala per iniziare a poco a poco con le basi che ti daranno successo.

Mercoledì 7 avrete un grande impulso vitale, e il modo costruttivo e sereno di condurre i vostri affari vi aiuterà a relazionarvi in modo pratico e con grande successo nei vostri affari e nelle vostre attività.

Giovedì 8, senti che la vita ti sta rendendo più facile rendere i tuoi obiettivi più efficaci grazie al tuo modo calmo e sereno di aspettare il momento giusto. poiché sai che ogni occasione si presenterà quando sarà il momento giusto.

Venerdì 9, avrai una giornata fortunata grazie alle tue conoscenze e a ciò che è stato e ciò che hai raccolto molta esperienza nel corso della tua vita. Ora devi solo mettere in pratica tutto ciò che hai imparato.

Sabato 10, la volontà e la saggezza interiore di raggiungere la tua onda attraverso la volontà e il servizio che dai sempre agli altri, specialmente a coloro che ne hanno bisogno. Sentiti a tuo agio con la tua eredità.

Domenica 11, il calore dei sentimenti e la vostra vera amicizia e vicinanza saranno notati in modo naturale e semplice. Pertanto, noterai che la maggior parte delle persone che ti amano si avvicinano a te per darti il loro supporto.