Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Sagittario lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

Hai molto da fare nella tua vita questa settimana, Sagittario, e con la romantica Venere che viaggia con i Gemelli adattabili, ti muovi abbastanza bene con le onde. Se sei tu il responsabile della pianificazione di un incontro, mantieni le cose informali. Quello che fai non è importante quanto con chi lo fai.

Una luminosa congiunzione sole-Giove si presenta allo stesso tempo, ricordandoti che il destino è all’opera nella tua vita amorosa. Se stanno accadendo troppe cose perché tu possa chiamarle tutte una coincidenza, Sag, significa che l’Universo sta cercando di attirare la tua attenzione. Fai attenzione ai segni che la tua anima gemella è vicina.

C’è molta energia interrogativa che turbina intorno a te durante la quadratura Venere-Saturno di venerdì, ma perché sei così insicuro di te stesso? Questo aspetto vacillante può farti sentire come se il tuo meglio non fosse abbastanza buono, ma niente potrebbe essere più lontano dalla verità. Continua a provare!

Le persone nate sotto il segno del Sagittario non avranno una buona stagione quando si tratta di salute. A partire da lunedì e per le prossime due settimane, potrebbero esserci alcuni seri problemi negli organi riproduttivi di donne e uomini. Vai da un medico al primo avviso o sintomo di esso.

Nel campo professionale e lavorativo, il Sagittario si lascerà alle spalle la fase di confusione e indecisione che hanno vissuto ultimamente. Da questa settimana inizierà un ciclo in cui l’allineamento dei pianeti influenzerà positivamente dandovi grande chiarezza nei vostri obiettivi. Ecco perché ora saprai cosa vuoi ottenere e questo renderà le cose molto più facili.

Sarà una settimana ideale per le transazioni commerciali, l’acquisto e la vendita di immobili, e anche per la firma di contratti. Se stavate aspettando con ansia l’autorizzazione per un prestito, probabilmente riceverete notizie incoraggianti nei prossimi giorni. Precisamente, da mercoledì, inizierà un periodo che durerà circa tre settimane e che sarà molto favorevole ai trasferimenti, ai traslochi e per chi deve emigrare all’estero.

Questa settimana riappariranno anche amici del passato con i quali avevi smesso di avere contatti a causa della costante gelosia del tuo partner. Sei stato in una relazione per molto tempo, e forse è il momento di rendersi conto che hai ceduto troppo ai capricci della persona amata. Hai ancora tempo per recuperare amicizie sincere che ti accompagneranno nei momenti più difficili della tua vita. Approfitta di questa opportunità e non sprecarla.