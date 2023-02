Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 19 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Ariete, sei amorevolmente interessato a sapere come sono quelle persone che ami così tanto. Ti parlano di un progetto che genererà entrate, ma guarda i dettagli molto da vicino, non tutto ciò che luccica è oro. Scoprirai di una gravidanza vicino a te. Una valigia o una borsa che devi riempire di vestiti. Più like del normale su un social network.

Toro

Toro, qualcosa in sospeso con il tuo accordo personale. Un uomo, un amico intimo, affetto o un familiare che condividono la strategia. Il problema di avere i propri cari in diverse parti del mondo. Ti sentirai un po ‘stanco in questi giorni, poco tollerante verso le persone e i ritardi delle tue cose. Calmati e lascia che le cose fluiscano e accadano, non disperare.

Gemelli

Gemelli, aiuti un membro della famiglia che ti ringrazia calorosamente. Piani troncati, è necessario prestare maggiore attenzione e concentrarsi meglio. Ci sono momenti di molta riflessione, devi organizzarti meglio e fissare nuovi obiettivi e come eseguirli. Avrai bisogno di rilassarti un po ‘. Propongono un viaggio, ma dovrai aspettare.

Cancro

Cancro, puoi dedicarti alle piante, l’energia della natura ti farà bene. Un membro della famiglia avrà bisogno del tuo aiuto, ascolta ciò che ha da dirti. Cercherai conforto in un’amicizia, in situazioni difficili è quando sai chi è con te. Tempi difficili da attraversare, devi essere forte e avere molta fede. L’amore vi sosterrà.

Leone

Leone, ricevi favori e regali. Ti sentirai supportato dalla tua famiglia. Tuo fratello o una super amicizia saranno molto importanti per questo momento. Lascia il risentimento alle spalle, controlla meglio il tuo carattere, ricorda che stiamo vivendo momenti difficili e chi meno si aspetta che tu abbia bisogno di te. L’amore della tua vita ti sorprenderà con grandi notizie, la speranza ritorna.

Vergine

Vergine, lascia la tristezza. Qualcosa con una chiesa, un tempio o un contatto spirituale ti farà sentire meglio. Preoccupati per la tua salute e il tuo benessere, consulta un medico. Penserai a vendere qualcosa che è importante per te, ma hai bisogno di contanti in mano. Ci sarà sempre una via d’uscita in ogni situazione. Attiri sentimenti nobili, le persone tendono ad aiutarti.

Bilancia

Libbra, scompare dai tuoi contatti e ti preoccupa. Preoccupazione per la famiglia, soprattutto in materia di salute. Sarai in grado di aiutare qualcuno nel bisogno. Sosterrai sempre in base alle tue possibilità. Una verità viene alla luce in una discussione. Sei un guerriero e tutto ciò che deve venire da qui in poi sarà di tuo gradimento.

Scorpione

Scorpione, nostalgia perché senti che tutto è diverso. Necessità di riadattamento, agire secondo i propri criteri e guardare a nuovi orizzonti. Alcuni alti e bassi economici che vengono superati con difficoltà o all’ultimo minuto. Ti distingui per la tua intelligenza e personalità. Illusioni che non si materializzano. Sii calmo tutto viene. Nessuno ti toglie.

Sagittario

Sagittario, apri nuove opportunità se riesci a rompere il velo che ti impedisce di andare avanti. Sei avventuroso e sempre disposto a vivere intensamente la vita. Questa volta dovresti mettere in pausa e dare priorità alle cose. Capire che ci sono circostanze che portano alla fine di un ciclo per iniziarne un altro non deve essere traumatico.

Capricorno

Capricorno, sarai attivo se ci metti creatività. Eseguirai un nuovo lavoro di squadra al lavoro. Non spendere per cose che non sono necessarie e risolvere ciò che è trascurato per te. Ora devi essere più maturo e responsabile di ciò che devi fare. Ti danno grandi notizie. Il dolore inaspettato ti preoccuperà e dovresti visitare il medico.

Acquario

Acquario, una visita inaspettata porterà nuove idee a casa tua. Farai alcuni cambiamenti nella tua casa che saranno molto utili. Un adolescente ha bisogno di te con i tuoi consigli. L’integrazione della famiglia è qualcosa che ti motiva, saranno la tua forza. Avranno bisogno di voi calmi e sereni per affrontare ciò che sta arrivando. Oggi stanno emergendo nuove idee per fare business.

Pesci

Pesci, Fatto curioso con qualcuno che bussa alla tua porta. Questo è il momento di meditare, di pensare attentamente a cosa devi fare d’ora in poi quando si tratta di lavoro. Una questione legata alla famiglia, avrai la pelle d’oca, devi prendere decisioni rapide per risolvere il problema. Soluzioni inaspettate in qualcosa di cui non hai visto la luce.