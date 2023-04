Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 13 al 20 aprile 2023: Previsioni per Ariete amore, salute e benessere

Nell’oroscopo dell’Ariete, cambierà segno e scoprirai che il tuo potere di attrazione non è nel tuo corpo, ma nella tua voce. D’altra parte, Mercurio nel suo periodo d’ombra potrebbe generare invidia per i lavoratori.

DENARO E LAVORO

Questa settimana che precede il periodo di retrogradazione di Mercurio, potresti essere più sensibile a tutto ciò che fanno gli altri. Potresti anche passare attraverso pensieri che risveglieranno la tua competitività e sfiducia, oltre ad essere più ambizioso e controllante con i tuoi colleghi.

Questa influenza mercuriale potrebbe generare invidia, generare rabbia e discussioni che devi sapere come gestire prima che il pianeta menzionato inizi il suo ritiro la prossima settimana. A tal fine ti suggerisco di fare questo rituale per rimuovere definitivamente le persone invidiose dalla tua vita.

AMORE, VITA EMOTIVA E SOCIALE

A partire dalla settimana Venere, pianeta benefattore, cambierà segno e sarà dedicata ad ammorbidire e addolcire ogni vostra parola.

Percepirai immediatamente che il tuo modo di esprimerti inizia ad essere più cordiale e gentile e capirai che in questi giorni, il tuo potere di attrazione non è nel tuo corpo, ma nella tua voce.

Questo sarà il tuo miglior strumento per conquistare la persona che ti piace, o parlare all’orecchio del tuo partner e servirà anche a fare una buona impressione sulle persone che ti interessano.

SALUTE & BENESSERE

Questa settimana, il movimento di Venere, associato all’autostima, ti farà curare di più la tua bellezza e la cura del tuo corpo. Sarai entusiasta di nuovi trattamenti per la tua pelle e inizierai a prenderti più cura della tua dieta.

SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE LE VIBRAZIONI

In modo che possiate migliorare la vostra vibrazione e purificare la vostra mente da idee obsolete e persino negative, potete compiere un atto simbolico. Ad esempio, potresti trovare una nave e posizionare la sabbia all’interno.

Ogni volta che riconosci una vecchia idea o qualche pensiero meccanico che non ti permetterà di andare avanti, scrivilo su carta. Alla fine della giornata lo leggi ad alta voce e lo seppellisci in quel vaso.

Alla fine della settimana o prima della prossima luna nuova, date l’intero contenuto del vaso alla madre terra, decretando che quei pensieri non torneranno più a voi.

IL GIORNO PIÙ BELLO

Il giorno migliore della settimana secondo il tuo oroscopo sarà giovedì grazie al fatto che Venere, già in Gemelli, si combinerà con la Luna nel tuo Acquario, regalandoti una giornata eccellente per iniziare una relazione d’amore.

LA CHIAVE

La chiave per te questa settimana sarà scoprire che non dipendi dal tuo corpo per sedurre e conquistare, ma che hai la sensualità della tua voce.