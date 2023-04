Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 17 al 23 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi potresti avere alcune idee innovative da condividere con il tuo capo. Dovresti essere flessibile perché un bisogno irrefrenabile di discutere ti guiderà e questo sarà positivo. È tempo di mettere le carte in tavola. Sarebbe bene per te essere selettivo con le aziende che hai ultimamente. Il tuo istinto naturale sarà quello di concentrarti su te stesso ed esaminare la tua coscienza. Finché non cercherai di controllare la situazione, Ariete, sarai in grado di assaporare i momenti più intensi quando arriverà il momento.

Toro

Notizie sorprendenti possono prenderti alla sprovvista oggi. Dovresti essere aperto a cambiamenti imprevisti. Non puoi fare a meno di essere onesto. Tuttavia, pensa alle conseguenze. Toro, il tuo talento come mediatore ti aiuterà a fermare i conflitti che si stanno preparando intorno a te. I tuoi poteri di seduzione sono perfetti. Sei in procinto di cambiare e cercare miglioramenti nella tua relazione. Avrai l’opportunità di posare la prima pietra, non esitare.

Gemelli

Sei in modalità lavoro, il che è buono. Questo è un buon giorno per fare soldi. Oggi sarete efficaci nell’affrontare i problemi. Una volta presa la decisione, saprai esattamente come andare avanti. Evita situazioni complicate. Il modo migliore per farlo sarà non entrare in polemica. L’incomprensione dominerà il tuo amore. Sarebbe saggio rispondere rapidamente a domande importanti, ma assicurarsi che non ci siano malintesi. Gemelli, dovresti mostrare determinazione, buon senso, organizzazione e prudenza.

Cancro

Sai che c’è forza nei numeri e hai la sensazione di partnership redditizie. Ma devi essere ragionevole per non indebolire le tue finanze. Puoi ravvivare l’atmosfera senza essere intimidito da persone inflessibili. Non preoccuparti troppo. Senti un immenso bisogno di sicurezza emotiva. Non andare in giro a comunicarlo al tuo partner. Sii solo tu io solito sincero. Ammettere alcune debolezze non è una brutta cosa. Cancro, dai ampiezza alla tua vita amorosa e verbalizzi i tuoi sentimenti più facilmente.

Leone

La tua attenzione continua sulla casa e sulla famiglia. Tuttavia, oggi la tua routine lavorativa verrà interrotta. Leo, è possibile che ci siano comunicazioni confuse, perdita di informazioni o problemi informatici. Dovresti riorganizzare la tua routine quotidiana per ottenere una maggiore stabilità e uno stile di vita più equilibrato. Le tue emozioni giacciono sotto un cielo scuro; Ti senti triste e ti stai trattenendo. Hai paura di camminare con fiducia nel futuro. Scaccia questi cattivi pensieri e dimentica il tuo vero e affascinante sé.

Vergine

Questa è una settimana impegnativa e frenetica, piena di commissioni e brevi viaggi. Gli inviti sociali e le distrazioni possono prenderti alla sprovvista. Vergine, la tua intuizione ti sta portando nella giusta direzione. Le tue idee originali ti permetteranno di vedere le cose da un’angolazione più ampia e ottimistica. Ti libererai dei tuoi errori e incomprensioni ascoltando il tuo partner. Se sei single, una situazione passata che ancora incombe su di te sarà risolta. Ora è il momento di mettere le carte in tavola.

Bilancia

Oggi costruisci con cura la tua autonomia, ma hai un piccolo problema ad avere la torta e anche a mangiarla. Rischi di esplodere sotto lo stress che ti travolge nella tua vita professionale, sociale, emotiva o familiare. Prenditi del tempo per rafforzare i tuoi legami e risolvere le tue differenze. Bilancia, se hai un po ‘di lotta a colazione, sii paziente perché ti piace mantenere la pace. Di notte la comunicazione sorgerà facilmente. Il tuo partner saprà cosa vuoi dire prima di pronunciare le parole.

Scorpione

Sarai in grado di esprimerti spontaneamente e più liberamente. Un’occasione da non perdere. La tua vita amorosa dominerà e bilancierà i tuoi livelli di energia. Parlare sarà molto più facile oggi, cogli l’occasione per esporre alcune questioni delicate con il tuo partner. Il tuo istinto ti sta portando verso una maggiore armonia, seguili. Scorpione, avrai bisogno di una pausa dalla vita di tutti i giorni. Sarà il modo per fare nuove esperienze.

Sagittario

In questo momento preferisci mantenere un profilo basso. Sarai completamente consumato dai tuoi pensieri e sogni ad occhi aperti e completamente ispirato a realizzarli. Hai fatto troppo e la stanchezza potrebbe giocarti brutti scherzi. Hai bisogni di passione che sono stati ignorati per troppo tempo. Ascolta i tuoi desideri e quelli del tuo partner. Potresti entrare in una nuova fase che sarà piena di forti emozioni. Sagittario, rilassati senza sentirti in colpa.

Capricorno

Questo è un giorno eccellente per te. L’universo ti deve un favore e la tua fortuna è un po’ migliore di quella di tutti gli altri. Il cielo attira la tua attenzione sugli aspetti realistici della tua vita e ti offre la possibilità di andare oltre. Sarai molto più concentrato del solito sui tuoi affari personali. Capricorno, ti gioverebbe rallentare le cose. Un’ondata di passione animerà la tua vita amorosa. L’amore a prima vista potrebbe cambiare la tua solitudine.

Acquario

Oggi il cielo porta calma, disciplina e il gusto di un lavoro ben fatto arriva a rafforzare le ambizioni. Ti invitano a isolarti, a riflettere nel tuo angolo e a controllare le tue emozioni. Avrai il vantaggio di un’atmosfera piacevole e amichevole, dove prevarrà l’umorismo. Tuttavia, Acquario, il tuo bisogno di stabilità ti impedisce di apprezzare davvero le occasioni gioiose che sono presenti nella tua vita amorosa. Puoi superarlo semplicemente seguendo il corso naturale degli eventi.

Pesci

Viaggiare e l’opportunità di ampliare gli orizzonti è ciò che non vedi l’ora di fare. La tua forza risiederà più che mai nella tua determinazione a mantenere i tuoi obiettivi. Oggi dovresti riorganizzare la tua routine quotidiana per trovare un migliore equilibrio e uno stile di vita più moderato, che sia più in sintonia con la tua personalità. Pesci, avrai un buon modo per esprimere i tuoi sentimenti ed emozioni molto chiaramente. È tempo di dichiarare il tuo amore e parlare dei tuoi piani, aprirti completamente.