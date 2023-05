Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 17 al 23 maggio 2023: classifica e voti da Leone a Vergine - Controcopertina

Salute 🌿

La vostra salute dovrebbe essere buona questa settimana, ma è importante mantenere uno stile di vita equilibrato. Prendetevi cura di voi stessi, sia fisicamente che mentalmente. Fate attenzione alla vostra alimentazione, cercate di fare esercizio fisico regolarmente e dedicate del tempo al riposo e al relax. Trovate modi per ridurre lo stress e per rigenerare le vostre energie. Mantenere l’equilibrio tra lavoro e cura di sé vi aiuterà a mantenere una buona salute generale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Classifica: 4/5 ⭐⭐⭐⭐

Amore 💖

Per la Bilancia, l’amore questa settimana potrebbe essere fonte di armonia e romanticismo. Le influenze astrali indicano che potreste vivere momenti di grande intimità e comprensione con il vostro partner. Siate aperti a condividere i vostri sentimenti e a sostenervi reciprocamente. Se siete single, potreste incontrare qualcuno che risveglia il vostro lato romantico e vi fa sentire speciali.

Lavoro 💼

In ambito professionale, le Bilancia potrebbero affrontare una settimana di collaborazione e diplomazia. Sfruttate al massimo le vostre abilità relazionali per lavorare efficacemente in team. Cercate di trovare un equilibrio tra le esigenze dei colleghi e i vostri obiettivi personali. La vostra capacità di comunicare in modo chiaro e di mediare le situazioni sarà apprezzata e vi aiuterà a raggiungere i risultati desiderati.

Salute 🌿

La vostra salute dovrebbe essere stabile questa settimana, ma è importante mantenere uno stile di vita equilibrato. Prendetevi cura di voi stessi, sia fisicamente che mentalmente. Fate attenzione alla vostra alimentazione, cercate di fare esercizio fisico regolarmente e dedicare del tempo al riposo e al relax. Trovate modi per ridurre lo stress e per trovare momenti di tranquillità. Un corpo e una mente sani vi aiuteranno a mantenere un equilibrio generale nella vostra vita.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Classifica: 3/5 ⭐⭐⭐

Amore 💖

Per lo Scorpione, l’amore questa settimana potrebbe richiedere una maggiore comunicazione e comprensione. Le influenze astrali indicano che potreste affrontare alcune sfide o tensioni nella vostra relazione. È importante essere aperti e sinceri con il vostro partner, cercando di risolvere eventuali conflitti in modo costruttivo. Se siete single, potreste sentire la necessità di fare chiarezza sui vostri desideri e aspettative prima di intraprendere una nuova relazione. Siate pazienti e non abbiate paura di esprimere i vostri bisogni.