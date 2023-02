Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 18 al 24 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Ariete, ci saranno cambiamenti all’interno della tua attività economica che ti porteranno alcuni contrattempi e di conseguenza ritardi nel raggiungimento di obiettivi o obiettivi. Condividi la tua gioia con tutte le persone che ti accompagnano, è la tua missione essere gioioso e felice, fornire aiuto alle persone che conosci e a coloro che ne hanno bisogno.

Toro

Toro, Non sentire pettegolezzi dalle persone intorno a te. Se senti di poter perdonare, chiarisci i tuoi dubbi, ma se vedi che non ci sono opportunità, dì addio pacificamente e senza rancore. Dovrai effettuare una chiamata che hai molto in sospeso. Amerai di nuovo. Muoversi nelle porte, sarà per qualcosa di meglio.

Gemelli

Gemelli, mette in evidenza questa settimana tutto ciò che riguarda il potere, il riconoscimento e il tema dell’autorealizzazione. Il successo è tuo. Un nuovo inizio si apre sul piano dell’amore. Ricevete benedizioni. Gioie in un parco con la famiglia. Momenti indimenticabili con la coppia, divertiti. Sii discreto e riservato con ciò che ti dicono.

Cancro

Cancro, riceverai una sorpresa in questo nuovo anno, sarà di tuo totale gradimento. Viaggi di andata e ritorno in cui incontri qualcuno che entra nei tuoi pensieri. Vai con attenzione. Agisci proprio in questa occasione e d’ora in poi considera nuove sfide da costruire. Bambini consapevoli di ciò che hai offerto, devi mantenere le tue promesse.

Leone

Leone, ricorda, non agire guidato dalle tue emozioni, pensa alle cose prima di farle, metti da parte paure e insicurezze e mostra chi sei veramente. Successi e gioie in amore, il tuo partner arriva con i soldi di cui ha bisogno, più per risolvere i problemi domestici. Non lasciare che la tua mente sia piena di dubbi e indecisioni.

Vergine

Vergine, maggiori ricavi. Fai attenzione a ciò che decreti. Siate certi che lo risolverete nel più breve tempo possibile. Ti prenderai cura di un bambino o di un adolescente. La famiglia sarà la tua priorità. Trionfa sulle avversità. Chi agisce con giustizia riceve rispetto, considerazione e vivrà in piena beatitudine. Viaggia per piacere con la persona che ami.

Bilancia

Libbra, impara ad essere paziente, non tutto va come pensi. Una distribuzione di merci è accelerata. Il sole sorge e ti rendi conto che c’è un modo, ma prima devi liberarti. Riducono le tensioni a tavola e a letto. Fatevi una purificazione spirituale in modo che questo 2023 siate armonizzati. Disposizione dei documenti.

Scorpione

Scorpione, finalmente arrivano le buone notizie. Ti piace questa giornata. Sii ottimista, hai il potere di realizzare qualcosa di prezioso e superare qualsiasi ostacolo, usa la tua intuizione come strumento della tua ragione. Qualcuno viene a casa tua dall’estero. Giorni felici. Trova una soluzione ai problemi, non lamentarti e agisci. Ricevi notizie incoraggianti.

Sagittario

Sagittario, scoprirai un segreto che ti è stato tenuto nascosto, rimarrai sorpreso. Riuscite a rafforzare e rafforzare i legami familiari che erano stati spezzati. Siete invitati ad un incontro che sarà piacevole. Esprimi le tue esigenze nel modo più chiaro possibile ai tuoi cari, ti capiranno e ti sosterranno. Troverai il saldo di cui hai bisogno.

Capricorno

Capricorno, ti senti nervoso all’idea di iniziare cose nuove nella tua vita. Calma che tutto inizierà a funzionare quando metterai più della tua parte, senza scoraggiarti in nessun momento, ricorda che la strada è lunga. Se hai una conversazione importante in sospeso, approfitta dell’energia di oggi, poiché è ben prevista e ti aiuterà.

Acquario

Acquario, comportati con attenzione e calma, correggi i tuoi errori con azioni positive, sii felice. Un parente da lontano ti sorprende. Gli amici, che sono così importanti per te, possono essere una fonte di tensione. Stai attento, ricorda che non c’è eredità più ricca dell’onestà. Riceverai notizie su un lavoro o un’attività.

Pesci

Pesci, hai la volontà di decidere, dire sì o no quando lo ritieni conveniente, che nessuno ti manipola. Fai attenzione alle tentazioni che potrebbero distrarti e allontanarti dai tuoi obiettivi. Il percorso si schiarirà per te e ti condurrà al successo. Ti sentirai ottimista di rinascere di nuovo con questa opportunità unica che la vita ti offre.