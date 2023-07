Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 19 al 25 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Per gli Ariete, questa settimana si preannuncia come un periodo di grande energia e opportunità. Il vostro pianeta guida, Marte, vi sostiene nelle vostre iniziative, dando slancio alle vostre azioni e stimolando la vostra determinazione. Approfittate di questa fase per mettere in atto i vostri progetti e percorrere la strada verso i vostri obiettivi. L’intuito sarà il vostro migliore alleato, quindi ascoltate la vostra voce interiore e seguitela senza esitazione.

Consiglio per gli Ariete: Siate proattivi e sfruttate al massimo le opportunità che vi si presenteranno.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

La settimana si apre con importanti decisioni da prendere per i nativi del Toro. Il vostro senso pratico e la vostra stabilità interiore vi aiuteranno a valutare attentamente le opzioni disponibili e a fare scelte sagge. È possibile che siate chiamati a gestire alcune questioni finanziarie, ma non temete, la vostra attenzione ai dettagli vi consentirà di affrontare ogni situazione con successo.

Consiglio per i Toro: Fate affidamento sulla vostra prudenza e non affrettate le decisioni importanti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per i Gemelli, questa settimana si prospetta come un periodo di grandi cambiamenti e crescita personale. Potreste essere chiamati a lasciarvi alle spalle situazioni che non vi soddisfano più e ad abbracciare nuove opportunità. Siate aperti al cambiamento e fidatevi del processo, perché è proprio attraverso queste esperienze che potrete raggiungere una maggiore realizzazione e soddisfazione nella vostra vita.

Consiglio per i Gemelli: Accogliete i cambiamenti con ottimismo e fiducia.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

I nativi del Cancro saranno favoriti questa settimana grazie alla presenza del Sole nel vostro segno. Questo vi regalerà una maggiore energia e sicurezza in voi stessi, permettendovi di brillare in ogni ambito della vostra vita. Approfittate di questa fase per dedicarvi alle vostre passioni e per coltivare le relazioni più importanti. Sarà un periodo perfetto per mostrare al mondo la vostra autenticità.

Consiglio per i Cancro: Sfruttate la vostra carica solare per esprimere al meglio le vostre qualità.