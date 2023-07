Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 19 al 25 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La settimana si apre con un focus sulle relazioni per i nativi della Bilancia. Potreste sentirvi particolarmente empatici e desiderosi di stabilire connessioni più profonde con le persone intorno a voi. Approfittate di questa energia per rafforzare i legami esistenti e per creare nuove amicizie significative. Sarà un periodo favorevole per lavorare sulla comunicazione e per risolvere eventuali conflitti.

Consiglio per la Bilancia: Coltivate le relazioni e dedicatevi alla costruzione di connessioni significative.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Per gli Scorpione, questa settimana si prospetta come un periodo di grande intensità emotiva. Potreste trovarvi di fronte a situazioni che vi mettono alla prova e che richiedono una profonda trasformazione interiore. Siate disposti ad affrontare le vostre emozioni più profonde e ad abbracciare i cambiamenti necessari per il vostro benessere. Riconoscete il potere che avete dentro di voi per superare ogni sfida.

Consiglio per gli Scorpione: Affrontate le sfide con coraggio e fiducia nelle vostre risorse interiori.