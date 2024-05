La figlia di Fabrizio Frizzi spegne 11 candeline: Carlotta Mantovan condivide una foto e Antonella Clerici le augura buon compleanno

Di recente, Carlotta Mantovan ha condiviso una dolce immagine di sua figlia, Stella Frizzi, per celebrare il suo compleanno. Nell’immagine, Stella è ritratta di spalle, con i lunghi capelli sciolti e indossa un cappotto rosa mentre passeggia con il suo cagnolino. La foto cattura la semplicità di una bambina che cresce circondata dall’amore e dalla cura della sua mamma. Mantovan, ex modella e giornalista, ha accompagnato la foto con una toccante dedica attraverso gli hashtag: “La mia grande”, “My love”, “Verso l’infinito e oltre”. Questo affettuoso post ha raccolto numerosi messaggi dai follower, che hanno colto l’occasione per ricordare con affetto il padre di Stella, Fabrizio Frizzi.





Tra i messaggi spicca quello di Antonella Clerici, amica stretta di Fabrizio Frizzi, che ha augurato a Stella “in pink” un buon compleanno. Clerici è stata come una zia per Stella e ha condiviso molti momenti felici con la bambina e sua madre, Carlotta Mantovan, inclusi i periodi di vacanza estiva. Oggi, Carlotta Mantovan e Stella vivono in Francia. In un’intervista al Corriere della Sera, Mantovan ha descritto la figlia come una persona con una naturale predisposizione per il canto, il ballo e dotata di una forte empatia. Questa inclinazione ha spinto Mantovan a sostenere Stella nella partecipazione all’ultima edizione di “Ballando con le stelle”.

Mantovan, molto riservata sulla sua vita sentimentale, non ha mai commentato le voci su un possibile nuovo compagno. Tuttavia, non esclude la possibilità di un nuovo amore, pur mantenendo Stella come sua priorità assoluta. In un’intervista, ha descritto la sua relazione con Fabrizio Frizzi come unica e irripetibile, ma ha sottolineato l’importanza di non chiudere il cuore all’amore. Riguardo alla somiglianza tra Stella e Fabrizio, Mantovan ha detto che Stella ha il sorriso, l’affabilità, la gentilezza e la sensibilità del padre, rappresentando il meglio di entrambi.

Questo affettuoso tributo mostra come Stella continui a crescere in un ambiente pieno di amore e supporto, ricordando sempre il papà con stima e affetto.