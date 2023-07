Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 19 al 25 luglio 2023, i segni completi

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Inizia una settimana che promette importanti novità per gli Arieti. L’energia di Marte, pianeta dominante del vostro segno, vi spingerà ad agire con decisione e determinazione. Potrete contare su una notevole carica di energia che vi aiuterà a superare le sfide che si presenteranno lungo il cammino.

Le stelle indicano che potreste avere alcune divergenze di opinioni con i vostri cari, ma cercate di gestire queste situazioni con calma e diplomazia.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Questa settimana sarà un momento di riflessione per i Toro. La vostra mente sarà particolarmente attiva e concentrata, portandovi a valutare nuove opportunità sia nella sfera personale che professionale.

I pianeti suggeriscono di prestare attenzione alle vostre finanze e di evitare spese eccessive. Mettete da parte qualche risparmio per affrontare eventuali imprevisti in futuro.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli affronteranno una settimana ricca di avventure e nuove esperienze. Grazie alla positiva influenza di Mercurio, il vostro pianeta governante, sarete particolarmente brillanti nella comunicazione. Sfruttate questa energia per esprimere le vostre idee e progetti in modo chiaro e convincente.

Nel settore sentimentale, potrebbe esserci una lieve conflittualità. Siate pazienti e cercate di capire le necessità del partner per evitare malintesi.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

I Cancro saranno al centro dell’attenzione questa settimana. Con la Luna a vostro favore, vi sentirete particolarmente emotivi e affettuosi verso le persone che amate. Sarà un periodo ideale per rinsaldare i legami familiari e ricreare un ambiente sereno a casa.

Nel campo lavorativo, potrebbero presentarsi delle sfide che richiederanno la vostra abilità nel risolvere problemi. Affrontatele con pazienza e tenacia, e sarete in grado di superarle brillantemente.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

I Leone entreranno in questa settimana con una carica di energia davvero intensa. Grazie all’energia solare che vi accompagnerà, sarete irresistibili e magnetici. Sfruttate questo fascino per raggiungere i vostri obiettivi personali e professionali.

Nella sfera relazionale, potrebbe esserci una certa tensione con i vostri cari. Ricordate di ascoltare attentamente le loro opinioni e di concedere spazio alle loro esigenze per mantenere armonia e comprensione.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Le stelle promettono una settimana molto interessante per i Vergine. Sarà un periodo adatto per riflettere sui propri obiettivi di vita e per riconsiderare alcune scelte passate. Sentirete la necessità di fare ordine nella vostra mente e di mettere in atto dei cambiamenti concreti.

Nel campo delle relazioni, potrebbe esserci una certa instabilità. Abbiate fiducia nel vostro intuito e seguite il vostro cuore per prendere le decisioni migliori.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le stelle indicano una settimana positiva e creativa per i Bilancia. Sarete particolarmente ispirati e desiderosi di mettere in pratica le vostre idee. Approfittate di questa energia per realizzare progetti che vi appassionano e vi gratificano.

Nella sfera sentimentale, potrebbero presentarsi alcune difficoltà legate alla comunicazione. Dedicate del tempo al dialogo aperto e sincero per superare eventuali incomprensioni.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I Scorpione si troveranno ad affrontare una settimana di grandi opportunità. Grazie alla positiva influenza di Plutone, sarete particolarmente forti e determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Sarà un momento favorevole per intraprendere nuove sfide professionali o per dedicarvi a progetti ambiziosi.

Nel settore relazionale, potrebbero esserci delle tensioni con i vostri cari. Ricordate di mostrare comprensione e di trovare un compromesso per mantenere stabilità e serenità.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I Sagittario vivranno una settimana di riflessione e introspezione. Sarete portati a valutare il vostro percorso di vita e a cercare nuove direzioni da seguire. Prendetevi del tempo per ascoltare la voce interiore e per capire quali sono i vostri veri desideri.

Nel campo delle relazioni, potrebbe esserci una certa instabilità. Siate aperti al dialogo e cercate di trovare un equilibrio tra le vostre esigenze e quelle del partner.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

I Capricorno inizieranno la settimana con una buona dose di energia e determinazione. Grazie alla positiva influenza di Saturno, il vostro pianeta governante, sarete particolarmente organizzati e concentrati sui vostri obiettivi. Approfittate di questo momento favorevole per fare progressi significativi nel campo lavorativo.

Nella sfera familiare, potrebbero esserci delle tensioni. Ricordate di dedicare del tempo alle persone care e di ascoltare attentamente le loro esigenze.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Gli Acquario si troveranno ad affrontare una settimana molto dinamica. Grazie all’influenza di Urano, sarete portati a cercare nuove esperienze e a rompere con la routine. Sarà un periodo adatto per mettersi in gioco e per sperimentare nuove strade.

Nel campo sentimentale, potreste vivere momenti di grande passionalità. Siate aperti e sinceri con il vostro partner per mantenere una relazione solida e appagante.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci inizieranno la settimana con una carica di energia e creatività. Sarete particolarmente ispirati e desiderosi di mettere in pratica le vostre idee. Approfittate di questa energia positiva per realizzare i vostri sogni e per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Nella sfera relazionale, potrebbero esserci alcune incomprensioni. Siate aperti al dialogo e cercate di ascoltare attentamente le esigenze del partner per mantenere armonia e comprensione.