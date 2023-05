Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 19 al 25 maggio 2023: classifica e voti da Leone a Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Classifica: 5/5 Voto: Eccellente

Per i Leone, questa settimana sarà un periodo di grande brillantezza e successo. Sarai al centro dell’attenzione, attirando l’ammirazione degli altri con la tua carismatica personalità. Sia nella sfera professionale che in quella personale, otterrai risultati significativi grazie alla tua determinazione e alla tua abilità di leadership. Approfitta di questa fase favorevole per fare progressi significativi nei tuoi obiettivi e per goderti i momenti di celebrazione e gratificazione.

Consiglio: Mantieni l’umiltà nonostante il successo e sii grato per le opportunità che ti vengono offerte.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Classifica: 3/5 Voto: Sufficiente

Le persone nate sotto il segno della Vergine potrebbero affrontare alcune sfide durante questa settimana. Potresti sentirti sopraffatto dalle responsabilità o dalle richieste esterne. È importante affrontare queste sfide con determinazione e pazienza. Ricorda di stabilire delle priorità chiare e di concentrarti sugli obiettivi più importanti. Prenditi del tempo per il riposo e la ricarica delle energie, in modo da affrontare le sfide con una mente chiara e serena.

Consiglio: Crea una routine organizzata e cerca il sostegno di persone fidate.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Classifica: 4/5 Voto: Buono

Le Bilance avranno una settimana equilibrata e armoniosa. Sarai in grado di creare un’atmosfera di pace e armonia intorno a te, risolvendo eventuali conflitti e favorendo relazioni positive. Sarai anche particolarmente creativo e ispirato, trovando nuove soluzioni e idee originali. Sfrutta questa fase per lavorare su progetti artistici o per esprimere la tua creatività in modi diversi.

Consiglio: Sii aperto al confronto e trova il giusto equilibrio tra le tue esigenze e quelle degli altri.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Classifica: 4/5 Voto: Buono

I nati sotto il segno dello Scorpione avranno una settimana intensa e appassionata. Sarai guidato da una forte determinazione e dalla volontà di raggiungere i tuoi obiettivi. Sii pronto a fare scelte audaci e a metterti in gioco. Sarai anche magnetico e affascinante, attirando l’attenzione degli altri con la tua personalità magnetica. Prendi il controllo della tua vita e sfrutta al massimo le opportunità che si presentano.

Consiglio: Affronta le tue paure e sii coraggioso nel perseguire i tuoi sogni.