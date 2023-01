Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 all’8 gennaio 2022, le previsioni complete

Oroscopo per l’Ariete

La settimana inizia con l’energia focalizzata sulle tue risorse, Ariete. I tuoi doni e talenti sono in attesa di uscire per brillare per farli brillare come meriti, quindi abbraccia i tuoi desideri e desideri per quest’anno che inizia. Non dimenticate che siete voi gli artefici del vostro destino. Martedì, la luna congiunta di Marte ti invita a muoverti, viaggiare, esplorare, connettere ed espandere le tue reti. Il loro potere è nella qualità dei loro pensieri e il modo in cui li comunicano definisce il loro presente e il loro futuro. Mercoledì Venere in armonia con Giove dà loro intelligenza per i loro progetti a medio e lungo termine, permettendo loro di fidarsi dei loro prossimi passi e fare affidamento sui loro gruppi e amicizie. I piani di squadra porteranno molto apprendimento e opportunità per aprire orizzonti. Il venerdì la luna piena li invita a prestare attenzione alle loro emozioni, sono una fonte di informazioni familiari su conflitti, mancanza di amore e problemi da risolvere con la famiglia, il padre o la madre. Evita di ancorarti al passato o di proiettare responsabilità. Le tue emozioni sono magnetiche, è tempo di affermarti alla tua radice.

Oroscopo Toro

La settimana inizia con la Luna nel suo segno, Toro, dando loro magnetismo, sensibilità e riconoscimento dei loro desideri personali e desiderio di concentrarsi sui loro obiettivi più grandi. Venere entra nel segno dell’Acquario e orienta la sua attenzione verso i suoi obiettivi a medio e lungo termine. Ciò offre opportunità per nuove reti che li aiuteranno a guadagnare posto e andare avanti. Mercoledì Venere in armonia con Giove dà loro intelligenza e fiducia per espandersi nel loro mondo professionale e lavorativo. I tuoi desideri più preziosi sono roventi e richiedono la tua attenzione, concentrazione e impegno. Il giovedì il Sole in armonia con Urano nel suo segno dà loro fluidità, creatività e ottimismo per iniziare nuovi progetti o mosse, fare affermazioni, fare grandi salti personali e rinnovare il loro modo di affrontare la vita. Il venerdì la luna piena ti invita a riconoscere le credenze limitanti che provengono dalla tua famiglia o dai tuoi antenati: lascia andare i fardelli degli altri, la tua vita può essere completamente diversa se lo permetti. Non lasciare che il tuo passato definisca il tuo presente o il tuo futuro. Registra le emozioni che appaiono durante questi giorni, hai le informazioni di ciò che devi integrare e ciò che devi tagliare in modo che non si ripeta. La domenica sarà l’ideale per incontri, uscite all’aria aperta, gite, tessere nuovi legami, progetti spontanei e qualsiasi attività in cui mettersi in mostra e divertirsi.

Oroscopo Gemelli

La settimana inizia con l’energia focalizzata sui tuoi orecchini personali, Gemelli, registra i tuoi più grandi desideri e concediti di sentirti degno di realizzarli. Alla fine della giornata la Luna entrerà nel loro segno fino a giovedì, permettendo loro di registrare i loro bisogni, desideri e desideri personali. Approfitta di questo transito per prenderti cura della tua energia, ordinare la tua concentrazione e azione; Saranno con molto magnetismo a loro favore, osserveranno i loro pensieri ed emozioni per attirare prosperità, amore e molti successi nelle loro vite. Venerdì la Luna Piena ti invita a riconoscere le tue convinzioni sulla tua dignità, prosperità in salute, amore e denaro. Valutare se possono essere contaminati dal passato familiare, dalle esperienze ancestrali, che ospitavano ricordi mancanti. È tempo di iniziare a sentirsi degni. Il fine settimana Mercurio insieme al Sole e in armonia con Urano permette loro di avere chiarezza sulle forme che devono rivoluzionare, migliorare, cambiare per portare i loro obiettivi al piano della concrezione. Avranno a loro favore la possibilità di maturare il loro legame mondiale, coppia, amicizie, partner, questi possono portare loro grandi possibilità in campo amoroso ed economico. Non c’è abitudine migliore di quella della disciplina.

Oroscopo del cancro

La settimana inizia con l’energia focalizzata sui tuoi ideali a medio e lungo termine, Cancro, usa come leva i tuoi gruppi, reti e amicizie che possono servirti con le loro conoscenze o aiuto. Martedì la Luna congiunta a Marte ti invita a riconoscere la necessità di pianificare e svolgere le tue azioni per i tuoi più grandi desideri personali, che possono essere raggiunti solo se ti concentri mentalmente ed emotivamente, il momento è oggi. Giovedì la falce di Luna nel loro segno permette loro di riconoscere i loro desideri, bisogni e desideri personali, dare priorità a se stessi e prendersi cura delle loro energie. Venerdì la luna piena nel suo segno ti invita a riconoscere per guarire i ricordi associati al tuo mondo di collegamento in cui non ti sei sentito curato, amato, protetto, apprezzato. Molti di questi ricordi provengono dalla tua famiglia, quindi lascia andare i fardelli che non ti appartengono. Sono giorni di raccolta per ciò che è stato lavorato nelle aree di collegamento. Il fine settimana sarà favorevole per divertirsi e connettersi con il presente. Evita gli eccessi e le opinioni radicali.

Oroscopo Leone

La settimana inizia con l’energia focalizzata sul tuo mondo professionale e lavorativo, Leo, prenditi cura delle persone che ti accompagnano nelle tue sfide (colleghi, dipendenti, partner, partner) perché sono fondamentali per aiutarti a crescere. Giovedì il trigono del Sole con Urano dà loro scioltezza e grandi salti quantici per il loro mondo lavorativo. Risolveranno anche problemi che erano sotto la lente d’ingrandimento e sentiranno leggerezza e comunione con i loro coetanei. Approfitta di questi giorni per ordinare la tua routine e impostare le tue priorità attraverso l’uso di pianificatori. È tempo di prendersi cura del proprio corpo e della propria energia. Il venerdì la luna piena ti invita a prestare attenzione ai sentimenti che sorgono durante la settimana, possono portarti preziose informazioni sulla famiglia e sui ricordi ancestrali che influenzano quando ti muovi attraverso i tuoi più grandi desideri personali. Abbi fiducia e fiducia in te stesso e nel mondo che ti circonda. Molte volte, per amore del clan familiare, prendiamo parte ai loro dolori, portiamo sacrifici, che ostacolano la nostra vita. Dobbiamo lasciare andare ciò che non ci appartiene. Per coloro che hanno piantato progetti, saranno giorni di grandi raccolti e le sincronicità confermeranno dove si trovano. Verso sabato sera la Luna entra nel loro segno, dando loro la priorità di prendersi cura dei loro desideri, desideri e bisogni individuali. Guarda le tue emozioni e attirerai rapidamente ciò che senti.

Oroscopo per la Vergine

La settimana inizia con l’energia focalizzata sulle tue idee e progetti, Vergine, vai avanti con fiducia che l’universo cospira a tuo favore. Quest’anno sarà meglio se ti permetti di goderti ogni piccolo salto o risultato che dai. Valorizza il riposo, il tempo libero e le vacanze. Sii comprensivo ed empatico con coloro che incontri. In caso di dubbio, assumere un atteggiamento collaborativo. Venerdì, la Luna piena li invita a riconoscere e guarire i ricordi familiari, i ricordi ancestralogici associati ai limiti del mondo legati e ai blocchi o alle paure nei progetti a medio e lungo termine. È tempo di avere fiducia nel futuro e osare giocare per la vita che vogliono. Coloro che si sono presi cura della loro semina, vedranno raccolti nella qualità delle persone che li circondano e opportunità che li aiuteranno a raggiungere grandi obiettivi. Il fine settimana Mercurio insieme al Sole e in armonia con Urano ti invita a prendere in carico i tuoi desideri e desideri personali. Potenziano se stessi e possono iniziare a pianificare e muoversi attraverso la vita che desiderano. Essere in grado di cambiare è un atto molto potente.

Oroscopo Bilancia

La settimana inizia con l’energia focalizzata sul loro mondo economico, Libra, hanno tutto a loro favore per permettersi di aggiungere grandi cambiamenti nel loro modo di generare risorse, espandendo le loro fonti di reddito e collaborando con coloro che possono potenziarsi. Venere entra nel segno dell’Acquario, che li favorisce notevolmente per affermarsi nei loro progetti personali, registrare il loro desiderio e darsi valore e merito. In amore, la passione si rinnova grazie ai cambiamenti generati da entrambe le parti dopo un allontanamento. Mercoledì Venere in armonia con Giove dà loro intelligenza e fiducia per mettersi in mostra, riceveranno un riconoscimento per i loro doni e possono potenziare gli altri attraverso il loro esempio. Chi gestisce in campo artistico sarà più favorito per andare avanti con progetti, creare nuove idee, chiedere e ricevere consigli o aiuto. Venerdì, la luna piena li invita a riconoscere e guarire i ricordi familiari e ancestrali associati a emozioni limitanti che non consentono loro di crescere, esplorare e affermarsi sul posto di lavoro. Per chi ha seminato e curato la propria semina, saranno momenti di grandi raccolti a livello professionale con riconoscimenti, premi e promozioni. Evita di stare in luoghi in cui non puoi essere la tua versione migliore e limita la tua crescita ed espansione.

Oroscopo Scorpione

La settimana inizia con l’energia focalizzata sul tuo legame mondiale, Scorpione, prenditi cura della tua reazione agli altri, evita atteggiamenti impulsivi. Sii disposto a dare la tua versione migliore, valorizza coloro che ti accompagnano e sono presenti in questo momento. Il venerdì, la luna piena li invita a riconoscere le emozioni e i sentimenti che sorgono durante la settimana, poiché danno loro preziose informazioni sulle loro convinzioni sul futuro, il loro sguardo sulla vita e il loro desiderio di cercare esperienze che li facciano espandere e muoversi verso nuovi terreni. Osserva i tuoi genitori, parenti e antenati per evitare di ripetere le tue stesse limitazioni. Per coloro che hanno seminato nuovi pensieri, credenze, studi, carriere, vedranno come iniziano a prendere una forma e un’azione concrete. Sabato, la Luna di fronte a Plutone ti invita ad essere paziente, guardare le tue parole ed evitare di esprimere giudizi verso gli altri.

Oroscopo per Sagittario

La settimana inizia con l’energia focalizzata sulla tua routine, Sagittario. È necessario organizzarsi per sapere a cosa dare la priorità nella tua vita. Prenditi cura dei tuoi pensieri e delle tue convinzioni, è tempo di rimuovere le erbacce. Mercoledì Venere in armonia con Giove dà loro intelligenza e merito per concentrarsi sui loro progetti e piani personali. In caso di dubbio, pianifica le tue azioni per agire in sicurezza, hai tutto a tuo favore per accelerare i processi e far crescere le tue idee. Sei in momenti di grande creatività, leggerezza e apertura mentale, approfittane per comunicare chiaramente ciò che desideri, soprattutto nel mondo dell’amore. Venerdì, la luna piena li invita a riconoscere e guarire i ricordi familiari e ancestrali associati alla privazione economica o amorosa. Evita di trascinare fardelli che non ti appartengono, pratica il distacco; Le persone intorno a noi ci impregnano delle loro credenze, quindi abbiate discernimento tra le vostre e gli altri. Coloro che stavano maturando il loro ambiente economico e l’impegno per il loro mondo si godranno i raccolti del loro lavoro.

Oroscopo per il Capricorno

La settimana inizia con l’energia concentrata su voi stessi, Capricorno. Vai avanti con quei progetti che nascono dai tuoi desideri più onesti, usa la tua capacità di impegno per costruire il tuo impero. Sarà una settimana di molto movimento sul posto di lavoro, usa la tua leadership per chiedere l’aiuto necessario, dando il buon esempio con le tue azioni e le tue parole. In caso di dubbio, chiedi e non trarre conclusioni. Il venerdì la Luna Piena ti invita a riconoscere e guarire i ricordi di famiglia sul legame mondiale con partner, partner o amici. Evita di copiare le forme usate dai tuoi genitori durante la relazione. I chip cadranno su ciò che non vogliono nella loro vita, i luoghi e le persone che non li apprezzano. Per coloro che si sono presi cura della loro semina, saranno momenti di raccolta sul piano amorevole e in relazione all’amor proprio. Ci saranno dichiarazioni, partnership di successo e tanto divertimento nella condivisione reciproca.

Oroscopo dell’Acquario

La settimana inizia con Venere che entra nel suo segno, l’Acquario, dando loro amore per se stessi, merito, potenziamento, bellezza e magnetismo per attirare tutto ciò che è buono e prospero. Mercoledì Venere in armonia con Giove ti dà intelligenza e fiducia per muoverti per quello che vuoi materializzare, la tua mente sarà luminosa, veloce e spontanea. Il suo carisma sarà il centro della gioia di ogni incontro sociale. La loro fiducia può essere rinnovata ma per questo sarà fondamentale sentirsi degni e meritati. La loro autostima li aiuterà a ottenere il riconoscimento ovunque decidano di essere, attirando applausi, lodi e regali. Venerdì, la luna piena invita a riconoscere e guarire i ricordi familiari associati al sacrificio, alle responsabilità e alla mancanza. Sono idee che influenzano la loro area di lavoro, il loro mondo quotidiano e la loro connessione con il corpo e la salute, quindi devi lasciare andare i fardelli degli altri per iniziare a darti amore l’un l’altro. Coloro che hanno curato la loro semina, riceveranno riconoscimenti, promozioni, proposte, aumenti salariali e opportunità di crescere o diventare indipendenti.

Oroscopo per Pesci

La settimana inizia con Nettuno, sovrano dei Pesci, in armonia con Mercurio, che dà loro intelligenza e dinamismo per avanzare rapidamente in progetti personali e di gruppo. Il vostro mondo di collegamento sarà molto attivo e richiederete la vostra intelligenza per fare grandi salti. Sarà una settimana molto buona a livello economico, ci saranno proposte legate ai loro più grandi desideri e alla ricerca personale. Ci possono essere riconoscimenti, elogi, promozioni e concretizzazione degli obiettivi. Il venerdì, la Luna Piena li invita a riconoscere per guarire i ricordi personali o familiari associati alla mancanza di riconoscimento dei loro doni, alla mancanza di sostegno o all’assenza di un padre o di una madre. Sii attento alle emozioni che appaiono durante questi giorni perché possono aiutarti a liberare i fardelli che non ti permettono di sfruttare al meglio il tuo potenziale. Per coloro che stavano piantando progetti, hanno iniziato a diventare indipendenti o sono stati incoraggiati a darsi amore, saranno giorni di grandi raccolti, concrezioni, proposte e conferme. Ti piace dare molto, ma è difficile per te ricevere, ringraziare te stesso e sentirti degno di entrare nella tua vita.