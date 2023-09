Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 2 all’8 Settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana si prospetta intensa e passionale per te, Leone. L’influenza dei pianeti ti rende magnetico agli occhi degli altri, attirando l’attenzione sia in campo professionale che sentimentale.

Amore: In campo amoroso, le tue emozioni sono profonde e potenti. Rendi omaggio al tuo partner con gesti sinceri. I single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno con cui condividono interessi simili.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, sfrutta la tua carica energetica per affrontare progetti ambiziosi. La tua leadership sarà apprezzata dai colleghi e dai superiori.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La settimana porta con sé opportunità di crescita personale e professionale per te, Vergine. La tua attenzione ai dettagli e la dedizione al lavoro non passano inosservate, aprendo porte importanti per il tuo progresso.

Amore: In amore, cerca di stabilire un equilibrio tra gli impegni personali e il tempo trascorso con il partner. Le piccole attenzioni rafforzano la connessione emotiva.

Lavoro: Sul versante professionale, poni l’accento sulla comunicazione chiara e la collaborazione. Il tuo approccio pragmatico risolverà questioni complesse.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana potrebbe portare sfide nella comunicazione per te, Bilancia. Evita malintesi con i tuoi cari, mettendo in chiaro le tue intenzioni e ascoltando attentamente ciò che gli altri hanno da dire.

Amore: In campo sentimentale, cerca di essere paziente e comprensivo. Le relazioni richiedono impegno e compromesso.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, mantieni la tua diplomazia anche durante le discussioni più intense. La tua abilità nel gestire le relazioni ti aiuterà a raggiungere accordi vantaggiosi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Questa settimana si prospetta favorevole per te, Scorpione. L’energia planetaria ti sostiene nella realizzazione dei tuoi obiettivi. È il momento ideale per pianificare a lungo termine e prendere decisioni importanti.

Amore: In amore, la passione è intensa e genuina. Mostra al tuo partner quanto ti tenga a cuore. Per i single, potrebbe esserci un’attrazione magnetica con qualcuno di affascinante.

Lavoro: Sul versante professionale, sfrutta la tua determinazione per superare sfide. La tua resilienza ti renderà un punto di riferimento per i colleghi.