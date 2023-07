Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 20 al 26 luglio 2023: voti per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Voto: 3 stelle

Questa settimana sarà un po’ insidiosa per il Leone. Potresti sentirti stressato e ansioso, e potresti avere difficoltà a prendere decisioni. È importante rimanere calmi e razionali. Se hai bisogno di aiuto, chiedi consiglio a un amico fidato o a un familiare.

Vergine

Voto: 4 stelle

Questa settimana sarà un po’ impegnativa per la Vergine. Potresti avere molto lavoro da fare, e potresti sentirti stanco e stressato. È importante prendersi cura di sé e riposare a sufficienza. Se puoi, concediti qualche giorno di vacanza.

Bilancia

Voto: 5 stelle

Questa settimana sarà fantastica per la Bilancia! Potrai raggiungere i tuoi obiettivi e sarai pieno di energia. È un buon momento per iniziare nuovi progetti o per fare un cambio di carriera.

Scorpione

Voto: 2 stelle

Questa settimana sarà un po’ difficile per lo Scorpione. Potresti sentirti triste e depresso, e potresti avere difficoltà a relazionarti con gli altri. È importante parlare con qualcuno di quello che stai provando. Se ne hai bisogno, contatta un amico, un familiare o un terapeuta.