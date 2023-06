Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 22 al 28 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Segno dell’Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La settimana si apre con una dose extra di energia per te, caro Ariete. Sarai pieno di iniziative e pronto ad affrontare qualsiasi sfida che si presenti sulla tua strada. È il momento perfetto per concentrarti sulle tue ambizioni e fare progressi significativi verso i tuoi obiettivi. Ricorda di prenderti anche del tempo per te stesso e di non trascurare il tuo benessere.

Consiglio per l’Ariete: Sfrutta al massimo questa energia positiva, ma ricorda di non esagerare. Mantieni un equilibrio tra lavoro e riposo.

Segno del Toro (20 aprile – 20 maggio)

Caro Toro, questa settimana potrebbe portare alcune sfide impreviste nella tua vita. Tuttavia, non temere, perché la tua determinazione e la tua forza interiore ti aiuteranno a superare qualsiasi ostacolo. Mantieni la calma e la pazienza, e non permettere agli imprevisti di distruggere il tuo equilibrio emotivo. Alla fine, riuscirai a trovare soluzioni creative per risolvere i problemi che si presentano.

Consiglio per il Toro: Affronta le sfide con una mentalità positiva e fiduciosa. Ogni ostacolo è un’opportunità di crescita.

Segno dei Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Gemelli, questa settimana potresti sentirti un po’ inquieto e incerto riguardo alle tue decisioni. Tuttavia, non lasciare che l’ansia ti sovrasti. Prenditi del tempo per riflettere sulle tue scelte e segui la tua intuizione. Ascolta il tuo istinto interiore e prendi decisioni basate sulla tua vera autenticità. Ricorda che sei in grado di affrontare qualsiasi sfida che la vita ti presenta.

Consiglio per i Gemelli: Concediti spazi di tranquillità e meditazione per chiarire le tue idee. Segui la tua voce interiore.

Segno del Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, questa settimana potrebbe portare qualche cambiamento significativo nella tua vita. Potresti essere chiamato a fare scelte importanti che avranno un impatto a lungo termine. Affronta queste decisioni con serenità e fiducia, ricordando che sei sostenuto dal sostegno delle persone a te care. Non temere di seguire il tuo cuore e di intraprendere nuove strade.

Consiglio per il Cancro: Fai affidamento sulle persone che ti circondano. Il loro sostegno sarà prezioso durante questo periodo di cambiamenti.