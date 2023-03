Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 22 al 29 marzo 2023, le previsioni

Ariete

In questo giorno potresti sentire che le tue emozioni ti rallentano e persino ti fanno tornare indietro. Ariete, dovresti chiederti se hai bisogno di prendere un po ‘d’aria fresca. Hai capito tutto. Dovresti prepararti degli spuntini e prendere qualche drink, oltre a riempire il serbatoio del gas. Sei pronto per uscire, ma qualcosa ti solletica dentro e ti impedisce di accendere il contatto. Non ignorare i file che non sono ancora classificati, ma ancora attivi, possono riapparire nel momento peggiore.

Toro

Farai connessioni importanti e nuovi volti faranno parte del tuo paesaggio. Conferenze e riunioni saranno nel menu del giorno, e ti troverai pieno di atomi agganciati ai tuoi interlocutori. Toro, questa è l’occasione perfetta per esaurire il tuo stock di biglietti da visita. Questo è un buon giorno per valutare te stesso e condividere le tue opinioni. Dovresti parlare delle tue ambizioni, perché susciterai l’interesse di tutti.

Gemelli

Per tutta la giornata di oggi, il tuo equilibrio emotivo rimarrà compensato e ti aiuterà a canalizzare i tuoi pensieri ed emozioni. Gemelli, dovresti approfittare di questa fondazione in cemento armato per stabilire la tua base di lancio. Non dovresti guardare indietro in nessun momento, ma dovresti sempre tenere a mente la direzione che hai scelto all’inizio. Tuttavia, se rimani aperto al cambiamento, avrai il mondo ai tuoi piedi.

Cancro

Indubbiamente, le questioni emotive saranno la tua grande preoccupazione di questo giorno. Cancro, potresti scoprire che un impegno romantico che hai preso merita di apportare alcune modifiche. Quindi dovresti ascoltare la tua voce interiore per decidere la direzione che vuoi dare a questa relazione. Queste non sono sempre domande ovvie da porsi, ma è essenziale evitare disastri e avere una relazione onesta.

Leone

Oggi dovrai essere solo. E perché no, dopo tutto? Come nativo del Leone, sei certamente sempre circondato da persone. Ma devi anche essere solo di tanto in tanto per trovare te stesso. Prendersi cura delle proprie emozioni è molto importante. Con un’attività costante intorno a te, non hai tempo per ricaricare le batterie. Quindi dovresti fare tutto il necessario per fermarti e isolarti senza sentirti in colpa.

Vergine

È tempo per te di voltare pagina e proiettarti senza rimpianti o rimpianti nel presente e nel futuro. Vergine, troppo spesso hai avuto la tendenza a considerare tutto e valutare tutto alla luce delle tue esperienze passate. Questo non è il modo migliore di procedere. Quindi dovresti impegnarti risolutamente in un sistema più equilibrato e lasciare più spazio alle tue emozioni immediate.

Bilancia

Hai così tante calorie da bruciare oggi che potresti persino sfidare te stesso. Bilancia, ad esempio, potresti piantare un orto o organizzare una gara di tango, hai tutte le possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi! E se hai ancora qualche riserva di energia rimasta alla fine della giornata, dovresti considerare di sussurrare parole tenere all’orecchio del tuo partner, perché in questo campo c’è anche energia da consumare…

Scorpione

Dovresti riconoscere che quando ti vedi sulla soglia di iniziare una nuova avventura, a volte manchi di fiducia. Tuttavia, Scorpione, oggi dovresti sforzarti di credere nelle tue stelle fortunate, di lasciarti guidare dagli eventi. Anche se ti piace controllare i tuoi sentimenti, per una volta nella vita dovresti essere spontaneo. Scoprirai che una volta fatto il salto, fiorirai.

Sagittario

Oggi dovresti avere il morale molto alto. Questo giorno è posto sotto il segno dell’attività fisica. Quindi, senza pensarci troppo, dovresti indossare dei pantaloni della tuta e indossare un paio di scarpe da ginnastica, armarti di coraggio e andare nella palestra più vicina, o fare una bella passeggiata. Sagittario, pensa che è ora che dovresti approfittare di questa spinta di energia per migliorare la tua forma fisica.

Capricorno

Non sei uno di quelli che si dedicano a rotolare su tutti i tipi di scale mobili e tendi persino ad essere piuttosto timido quando ti avvicini al sesso opposto. Tuttavia, oggi ti ritrovi in uno stato d’animo più leggero, disposto a sedurre e vantarti delle tue qualità senza complessi … Capricorno, i tuoi amici più cari non dovrebbero esitare a chiedere alcuni consigli su come evidenziare il tuo piccolo aspetto di Don Juan…

Acquario

Oggi tutto si rivelerà un grande successo per te, perché pensi velocemente e bene, il tuo potenziale creativo è al massimo e i tuoi partner ascoltano attentamente le tue proposte. Inoltre, Acquario, il tuo approccio molto originale alle cose per risolvere i problemi legati al tuo lavoro porterà all’ammirazione. Dovresti approfittare, perché no, di quell’aumento delle prestazioni e di quel riconoscimento collettivo per salire qualche gradino.

Pesci

Questo giorno ti sarà molto favorevole a livello sentimentale o affettivo. Pesci, se hai cercato per un po ‘di tempo di sedurre qualcuno dal tuo ambiente, finalmente i tuoi sforzi potrebbero ripagare. Oppure, se vivete in coppia, potreste decidere di sposarvi o avere un figlio… L’uomo cerca la donna finché lei non lo cattura… Viva l’amore!