Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 25 al 31 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Amore: In questa settimana, le stelle suggeriscono di mettere da parte le incomprensioni e cercare la via della comunicazione con il partner. Siate aperti riguardo ai vostri sentimenti e ascoltate anche quelli dell’altro. L’intimità sarà la chiave per rafforzare il legame.

Lavoro: Sul fronte professionale, potreste trovarvi di fronte a nuove sfide. Non temete di affrontarle con determinazione e spirito positivo. Il vostro impegno non passerà inosservato, portando opportunità di crescita e riconoscimenti.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Amore: Questa settimana si prospetta ricca di romanticismo per i nati sotto il segno del Toro. I single potrebbero imbattersi in un incontro speciale, mentre le coppie consolidate rafforzeranno i legami attraverso momenti di intimità condivisa.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, la creatività sarà la vostra alleata. Approfittate di questa fase per portare avanti progetti che richiedono originalità e pensiero fuori dagli schemi. Il vostro impegno potrebbe essere notato da figure chiave.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Amore: Le stelle suggeriscono cautela in ambito sentimentale. Potreste trovarvi in situazioni ambigue o malintesi con il partner. È importante affrontare apertamente eventuali incomprensioni per evitare che si trasformino in problemi più grandi.

Lavoro: In ambito professionale, la settimana si preannuncia positiva. Le vostre capacità comunicative saranno fondamentali per risolvere questioni complesse. Mantenete la calma anche sotto pressione, e otterrete risultati soddisfacenti.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Amore: I legami familiari e di coppia saranno al centro dell’attenzione questa settimana. È il momento ideale per trascorrere momenti speciali con i vostri cari e chiarire eventuali malintesi. Siate empatici e comprensivi.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potreste sentirvi un po’ sotto pressione. Tuttavia, la vostra dedizione e il vostro impegno vi aiuteranno a superare le sfide. Non abbiate paura di chiedere aiuto se necessario.