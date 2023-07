Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 26 Luglio all’1 Agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario si troverà in un momento di crescita e rinnovamento personale. Sarete pronti a mettervi in gioco e a intraprendere nuove avventure. Rimanete aperti alle opportunità che si presenteranno e seguite le vostre aspirazioni. Sul fronte sentimentale, potreste vivere momenti romantici e teneri con la persona amata.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

I Capricorno si troveranno in una fase di introspezione e riflessione. È il momento di fare bilanci e stabilire nuovi obiettivi per il futuro. Sul lavoro, cercate di essere flessibili e adattabili ai cambiamenti. In amore, dedicate tempo alla vostra relazione per consolidare i legami affettivi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’Acquario sarà caratterizzato da una maggiore comunicazione e condivisione con gli altri. Sarà un momento ideale per esprimere le vostre idee e progetti. Sul fronte lavorativo, potreste ricevere nuove proposte e opportunità di crescita. In amore, la passione e la complicità con il partner saranno al centro dell’attenzione.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci, questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore introspezione e intuizione. Seguite il vostro istinto e fidatevi della vostra sensibilità. Sul lavoro, cercate di essere organizzati e metodici per affrontare le sfide con successo. In amore, dedicate tempo alla vostra relazione per rafforzare i legami.