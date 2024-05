Djokovic colpito e ferito alla testa da un oggetto durante una partita

In un bizzarro incidente avvenuto durante una partita di tennis al Foro Italico di Roma, il celebre tennista Novak Djokovic è stato colpito alla testa da una borraccia di plastica caduta dagli spalti. L’evento si è verificato mentre Djokovic celebrava la sua vittoria contro il francese Corentin Moutet, lasciando il campo centrale tra gli applausi.





L’impatto ha causato una ferita visibile sulla testa di Djokovic, che ha iniziato a sanguinare abbondantemente. Nonostante la situazione allarmante, il tennista serbo è stato soccorso immediatamente dai medici presenti all’evento, che hanno fornito le prime cure direttamente sul campo.

“Ho avuto un po’ di nausea e un forte mal di testa subito dopo l’impatto,” ha dichiarato Djokovic agli operatori sanitari. Fortunatamente, nonostante il forte spavento e il dolore, le condizioni del tennista non sono apparse preoccupanti. Tuttavia, la ferita ha richiesto l’applicazione di alcuni punti di sutura per essere chiusa adeguatamente.

Dopo l’accaduto, Djokovic è stato portato negli spogliatoi, dove il team medico ha agito rapidamente per trattare la ferita. “Appena mi sono accorto di quello che era successo, ho messo la mano sulla testa e ho sentito il sangue,” ha raccontato il campione. Per ridurre il gonfiore è stato applicato del ghiaccio, seguito da una rapida sutura della ferita.

Visibilmente scosso dall’incidente, Djokovic ha espresso il suo disappunto: “È stata una situazione molto spiacevole e assolutamente inaspettata. Spero che non si ripeta mai più,” ha dichiarato. L’incidente ha indotto il tennista a cancellare la sua partecipazione alla conferenza stampa post-partita e a limitare le sue apparizioni pubbliche nel breve termine.

Il Foro Italico e gli organizzatori del torneo stanno valutando le misure di sicurezza per evitare che incidenti simili si verifichino in futuro, considerando l’evento non solo un rischio inaccettabile per la sicurezza degli atleti ma anche un potenziale detrattore dallo spirito sportivo e dall’incolumità degli spettatori. Nel frattempo, la comunità tennistica ha espresso solidarietà a Djokovic, augurandogli una pronta guarigione e un rapido ritorno in campo.