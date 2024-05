Roma, sosta la tua auto davanti al ristorantino, i passanti organizzano un’improvvisata cena sul cofano con tovaglia e bicchieri: il video circola sui social.

Nel cuore del quartiere Tuscolano a Roma, alcuni residenti hanno dato vita a una forma di protesta singolare e visivamente impattante. Irritati dalla costante presenza di un SUV parcheggiato in modo scorretto, hanno trasformato il veicolo in un vero e proprio set per pranzo, attirando l’attenzione di passanti e utenti dei social media.





L’incidente si è verificato in Via Muzio Scevola, dove il proprietario del SUV ha abitualmente ignorato le norme di parcheggio, spesso occupando spazi destinati ai pedoni e ai tavolini di un locale vicino. La risposta della comunità? Apparecchiare il cofano del SUV con una tovaglia a quadretti rossi e bianchi, completata da bicchieri, un cestino del pane e una caraffa decorata con un fiore, trasformando la scorrettezza in un’opera di arte urbana temporanea.

Il video dell’evento, catturato da Loreto Valente, un noto attivista per la mobilità sostenibile, ha rapidamente fatto il giro dei social, diventando un simbolo di protesta civica contro il parcheggio selvaggio. I commercianti locali hanno espresso frustrazione per l’atteggiamento del proprietario del SUV, noto per le sue abitudini di parcheggio poco rispettose: “Quel SUV parcheggia sempre così, quando non la mette sul marciapiede, lascia la macchina sulle strisce…”.

Incluso nel display era un messaggio diretto e irriverente: “A Roma si dice parcheggiare a c…o de cane”, un promemoria che in città il rispetto per lo spazio pubblico è fondamentale.

Questa azione non solo ha evidenziato il problema del parcheggio irregolare, ma ha anche dimostrato come la creatività e l’umorismo possano essere utilizzati per sensibilizzare su questioni urbane serie. È un esempio eclatante di come i cittadini possano reclamare rispetto e considerazione, promuovendo nel contempo una cultura di responsabilità e civiltà.

In conclusione, l’episodio del SUV trasformato in area da pranzo ha offerto una lezione visiva sulla necessità di condividere con rispetto gli spazi urbani. Questo gesto ha sottolineato l’importanza di una convivenza armoniosa nelle aree urbane e ha messo in luce l’efficacia di azioni pacifiche ma eloquenti per combattere le inciviltà quotidiane in città come Roma.