Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 agosto al 2 settembre 2023, i segni

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Questo potrebbe essere un periodo di auto-scoperta per te, caro Ariete. L’influenza della Luna piena stimola la tua curiosità interiore. Approfitta di questa energia per affrontare nuove sfide e stabilire connessioni significative con coloro che ti circondano. Sul fronte professionale, potresti ricevere una proposta allettante. Ricorda di bilanciare il lavoro con il tempo per te stesso.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Una svolta nelle tue finanze potrebbe essere in vista, caro Toro. I pianeti suggeriscono l’opportunità di investimenti intelligenti o di rinegoziare accordi finanziari. Tuttavia, evita decisioni affrettate. In ambito amoroso, la comunicazione sarà fondamentale. Sii aperto riguardo ai tuoi sentimenti e ascolta anche quelli del partner.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Una settimana dinamica ti attende, stimato Gemelli. La tua versatilità sarà messa alla prova in varie situazioni, sia sul lavoro che nella sfera personale. È il momento di mettere in ordine le tue priorità e concentrarti su progetti significativi. Mantieni la mente aperta alle nuove opportunità che potrebbero aprirsi improvvisamente.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Gli influssi planetari accentuano la tua empatia naturale, dolce Cancro. Sarai un amico affidabile per coloro che ti circondano, offrendo supporto e consigli preziosi. Tuttavia, non trascurare le tue esigenze emotive. Trova il giusto equilibrio tra prenderti cura degli altri e prenderti cura di te stesso.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Con l’energia solare che ancora ti avvolge, continui a brillare, nobile Leone. Questo è il momento ideale per presentare nuove idee sul lavoro e per lasciare un’impressione duratura. Nella sfera personale, potresti trovarsi di fronte a decisioni importanti riguardo alle relazioni. Segui il tuo cuore e sarai sulla strada giusta.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

La Luna nuova in Leone stimola la tua creatività, caro Vergine. È il momento perfetto per avviare nuovi progetti artistici o per esplorare passioni trascurate. Nel settore finanziario, fai attenzione alle spese e cerca modi intelligenti per risparmiare. Ricorda che piccoli cambiamenti possono portare grandi risultati.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

La tua ricerca di equilibrio potrebbe portarti a esaminare le dinamiche delle tue relazioni, cara Bilancia. È importante mantenere un dialogo aperto con il partner per superare eventuali ostacoli. Sul fronte lavorativo, potresti ricevere riconoscimenti per il tuo impegno e la tua dedizione. Non temere di assumere la leadership quando necessario.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

I pianeti suggeriscono la possibilità di cambiamenti in casa o nella vita familiare, stimato Scorpione. Affronta queste sfide con flessibilità e apertura mentale. Nel frattempo, mantieni l’attenzione sulle opportunità professionali che potrebbero presentarsi. Una nuova prospettiva potrebbe rivelarsi estremamente vantaggiosa.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Con la tua naturale voglia di avventura, questa settimana potrebbe portarti in nuove e stimolanti direzioni, caro Sagittario. Sia che si tratti di viaggi fisici o di esplorare nuove idee, è il momento di espandere i tuoi orizzonti. Sul fronte finanziario, fai attenzione alle opportunità di investimento. Non avere paura di cercare consigli da esperti.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Le tue abilità comunicative saranno fondamentali in questa fase, stimato Capricorno. Sia sul lavoro che nella vita personale, concentrati sulla chiarezza e sulla sincerità. Ciò potrebbe portare a risultati positivi e a soluzioni efficaci. Nel frattempo, mantieni l’occhio sui tuoi obiettivi a lungo termine e non farti distrarre da dettagli insignificanti.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Questo potrebbe essere un periodo di auto-riflessione, caro Acquario. Ascolta la tua voce interiore e prenditi il tempo per esplorare i tuoi desideri e ambizioni. Nella sfera sociale, cerca di stabilire connessioni più profonde con gli altri. La tua genuinità attirerà persone che condividono i tuoi valori.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

L’empatia e la gentilezza che esprimi sono apprezzate più di quanto tu possa immaginare, caro Pesci. Sii un sostegno per gli amici e la famiglia, ma non trascurare il tempo per te stesso. Sul fronte professionale, potresti essere chiamato a risolvere situazioni complesse. Affronta le sfide con la tua consueta saggezza interiore.