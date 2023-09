Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 27 Settembre al 3 Ottobre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Questo sarà un periodo di crescita personale e professionale per gli Arieti. La creatività sarà al suo massimo, e potrebbero emergere nuove opportunità lavorative. Concentratevi sulle vostre passioni e non abbiate paura di correre rischi calcolati.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

I nati sotto il segno del Toro dovrebbero fare attenzione alle finanze questa settimana. Evitate spese eccessive e cercate di risparmiare per il futuro. Sul fronte sentimentale, potrebbero sorgere questioni non risolte con il vostro partner, cercate il dialogo.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Per i Gemelli, questa settimana sarà un momento ideale per fare nuove connessioni sociali e ampliare il proprio network. Lavorate sulla vostra comunicazione e sfruttate le opportunità che si presentano. L’amore è nell’aria, quindi non temete di aprirvi a nuove relazioni.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Gli astrologi vedono un periodo di stabilità emotiva per i nati sotto il segno del Cancro. Concentratevi sulle vostre relazioni familiari e rafforzate i legami con i vostri cari. Sul fronte lavorativo, cercate di mantenere un equilibrio tra vita professionale e personale.