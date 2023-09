Chi sono Matranga e Minafò? Età, vita privata, film, spettacoli, foto e Instagram

Chi sono Matranga e Minafò?

Matranga e Minafò, ovvero Tony ed Emanuele, sono un duo comico molto conosciuto nel panorama televisivo italiano. La loro popolarità è esplosa grazie alla trasmissione di Rai 2 “Made in Sud”, diventando rapidamente due figure amate dal pubblico.

Tony Matranga, nato a Palermo il 9 agosto del 1980, ha 42 anni. Emanuele Minafò, pur avendo origini siciliane, non ha reso nota la sua data di nascita. In un’intervista, Minafò ha menzionato una “differenza d’età” tra i due, suggerendo che non siano coetanei. Sulla loro vita privata si sa poco, dato che entrambi sono molto riservati riguardo alle questioni personali e sentimentali.

Matranga e Minafò sul Grande Schermo

Dopo anni passati tra televisione e cabaret, i due comici siciliani hanno deciso di cimentarsi nel mondo del cinema con il film “Un pugno di amici”. Il cast è composto interamente da artisti “made in sud”, tra cui Maria Bolignano, Mariano Bruno, Paride Benassai, i Ditelo voi, Angelica Massera, Titina Maroncelli, Piera Russo, Grazia Zappalà, Felicia Del Prete, Totino La Mantia, I 4 Gusti, I Respinti, I Badaboom e Ivan Fiore. Il film, uscito nel 2020, segna il debutto cinematografico di Matranga e Minafò ed è scritto e diretto da Sergio Colabona.

Gli Spettacoli del Duo Siciliano

Matranga e Minafò sono noti per i loro numerosi spettacoli in TV e dal vivo, con tour che li hanno portati in tutta Italia. Tra i loro sketch più famosi c’è “L’incidente”, in cui Minafò scende dalla macchina accusando Matranga di averlo tamponato: è da qui che parte l’esilarante sketch comico.

Il Mondo di Matranga e Minafò su Instagram

Il duo comico condivide un profilo Instagram comune [@matrangaeminafo_official](https://www.instagram.com/matrangaeminafo_official/), dove pubblicano foto dei set, degli spettacoli e momenti della loro vita quotidiana. Seguirli su Instagram è un modo divertente per rimanere aggiornati sulle loro ultime avventure comiche.