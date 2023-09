Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 27 Settembre al 3 Ottobre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

I Sagittari potrebbero sentirsi più avventurosi del solito questa settimana. È il momento ideale per pianificare una breve vacanza o esplorare nuovi interessi. Sul fronte amoroso, apritevi alle emozioni e siate sinceri con il vostro partner.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Per i Capricorni, questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore stabilità finanziaria. Pianificate i vostri investimenti con saggezza e cercate opportunità per risparmiare. In amore, cercate di esprimere i vostri sentimenti in modo chiaro.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Gli Acquari potrebbero sentirsi più idealisti questa settimana. Dedicate tempo alle vostre passioni e alle cause che vi stanno a cuore. Sul fronte delle relazioni, cercate di ascoltare e comprendere meglio il vostro partner.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Questo sarà un momento di intuizione e crescita spirituale per i Pesci. Dedicatevi alla meditazione e alla riflessione interiore. Nelle relazioni, cercate di essere più empatici e compassionevoli.