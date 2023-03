Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 30 marzo al 5 aprile 2023, le previsioni

Ariete

Da un lato, questo giorno sarà molto utile per la tua autostima e ti sentirai orgoglioso di te stesso quando ti guarderai allo specchio. Tuttavia, Ariete, c’è un’ombra in questo quadro idilliaco perché senti un certo disagio, si potrebbe anche dire vergogna, a causa di alcuni fatti che hanno a che fare con il tuo passato. Un consiglio: se non vuoi vivere tutta la tua vita con rimorsi di coscienza, dovresti attaccare la fonte del problema senza indugio.

Toro

Questo giorno potrebbe essere l’ideale per prendere in considerazione l’organizzazione di una fuga romantica. Toro, potresti sentire il bisogno di avvicinarti al tuo partner e trascorrere del tempo con loro. Il tuo lavoro ti ha assorbito molto ultimamente ed è tempo per te di dedicarti un po ‘di più alla tua vita amorosa. Una gita in campagna, una piccola cena a lume di candela… Ci sono così tante cose che ti interesserà organizzare. Dovresti sorprendere il tuo partner e sarai il primo ad essere felice.

Gemelli

Oggi sentirai un irresistibile bisogno di prenderti cura e persino coccolare i tuoi cari. I tuoi figli, se li hai, potrebbero aver bisogno del tuo consiglio, e senza dubbio anche la tua dolce metà ti chiederà di circondarla con il tuo affetto. In breve, Gemelli, è giunto il momento per te di esprimere tutto l’amore che è latente nel tuo cuore. Puoi essere una persona molto dolce senza diventare appiccicoso.

Cancro

Questo potrebbe essere un buon giorno per riflettere sul significato della tua vita. Cancro, potresti anche avere una rivelazione sui tuoi desideri più profondi e su ciò che vuoi veramente diventare. Non dovresti esitare a mettere la tua vita in prospettiva e prendere in considerazione un vero cambiamento di strategia. Impostando obiettivi e scadenze realistici, potresti improvvisamente decollare e raggiungere i tuoi obiettivi. Vale la pena prendersi il tempo per riflettere.

Leone

È probabile che la rabbia rimbombi dentro di te oggi, quindi dovresti stare attento a non essere sopraffatto dai tuoi sentimenti e cercare di capire qual è la radice del problema. Se senti di essere stato vittima di un’ingiustizia, dovresti considerarla come un’opportunità per contribuire, con il tuo modo di ribellarti, a cambiare il sistema che ha portato a tale disuguaglianza.

Vergine

Un forte aumento della temperatura è in prospettiva. Il tuo lato romantico sarà in primo piano. Improvvisamente, Vergine, ti ritroverai quasi senza rendertene conto innamorato di qualcuno che conosci a malapena. Il tuo cuore batterà forte e ti sentirai come se avessi le ali non appena vedrai quel qualcuno. Sai già che non importa quello che dici, non importa quanto bene è fatto, se questo ti fa sentire bene. Dovresti stare attento a non fare troppo teatro. Inoltre, dovresti assicurarti che i tuoi sentimenti siano ricambiati …

Bilancia

È giunto il momento per voi di aprire gli occhi e fare il punto su ciò che volete veramente. Se hai recentemente attraversato una fase di delusioni, questa è la prova che è inutile per te continuare a nascondere il tuo viso. Inoltre, Bilancia, dovresti dare un’occhiata e sfruttare al massimo le opportunità che hai per incontrare persone preziose. Non dovresti accontentarti di relazioni superficiali che non ti soddisfano pienamente.

Scorpione

Non dovresti escludere che durante questa giornata vivi situazioni più che interessanti … Scorpione, probabilmente sei un attore chiave nel tuo lavoro e potresti benissimo dover negoziare o trattare con potenziali partner. Oppure dovrai, ad esempio, implementare una strategia a lungo termine. Ad ogni modo, dovresti usare la tua immaginazione e dimostrare che sei più che efficiente. Sei accompagnato da energie estremamente stimolanti…

Sagittario

Non dovresti aver paura di rischiare di prendere alcune decisioni. E questo influenzerà sia la tua vita professionale che la tua vita amorosa. Troppo nervosismo finirebbe per spegnerti… E, in fondo, Sagittario, potresti ancora avere un lato piuttosto giocoso. Semplicemente perché ti senti bene quando puoi permetterti certe cose e quando è più intelligente astenersi. Oggi è sicuramente un giorno in cui puoi permetterti molti lussi …

Capricorno

A volte hai difficoltà ad esprimere i tuoi sentimenti. Ma per una volta, invece di chiuderti in te stesso o cercare di fuggire, non esiterai a prendere la parola e rilasciare attraverso la bocca tutto ciò che hai dentro. Sì, Capricorno, questo non sarà un giorno qualsiasi. Parlerai dell’amore sfrenato con i tuoi migliori amici. Non è affatto vergognoso far sentire le grida del cuore. E state certi che li riceveranno con comprensione e interesse.

Acquario

Avrai la sensazione che oggi le cose fluiscano facilmente. E quell’impressione rifletterà la realtà. Acquario, stai entrando in una fase abbastanza vivace che ti permetterà di fare progressi significativi in diversi progetti contemporaneamente e che, inoltre, coinvolgerà diversi partner. Non dovresti esitare a portare alla tua scia ora le persone con cui vorresti realizzare questi progetti. Tutti surfano la stessa onda…

Pesci

Le vostre ansie svaniranno oggi come per magia. Grazie al riconoscimento professionale, ti sentirai sollevato e avrai finalmente la sensazione che gli sforzi che hai fatto per molto tempo abbiano la loro ricompensa. Pesci, dovresti cogliere l’occasione per respirare un po ‘. Ad esempio, potresti organizzare una gita romantica o invitare alcuni amici a cena… Dovresti celebrare la tua ritrovata serenità in un modo o nell’altro.