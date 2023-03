Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 30 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Non sempre è consigliabile svelare i propri piani, cantarli ai quattro venti. Che può dare trucchi decisivi ai tuoi nemici o alle persone che ti invidiano o ti odiano. È possibile che un amico o un familiare ti chieda consiglio su un argomento su cui non hai molto controllo. Sarà meglio dire di no che condurre quella persona su strade sbagliate. La tua voglia di lavorare e il tuo entusiasmo nel fare le cose stanno diventando contagiosi nel tuo ambiente. Gli altri ti seguono, quindi cerca di non deluderli.

Toro

L’aumento della tensione nell’ambiente familiare impedisce di riposare serenamente a casa. Pensa a cercare alternative (passeggiate, ad esempio) finché dura questa situazione. I cambiamenti nelle strutture sociali che ti circondano ti lasciano in una situazione impotente che dovrai correggere il prima possibile. Se non lo fai, puoi perdere molta influenza. La forma fisica non è mai abbastanza. Se cerchi un collaboratore, un dipendente, presta più attenzione all’atteggiamento, perché chi non sa ma vuole sapere imparerà molto velocemente.

Gemelli

Trovi molto difficile liberarti delle pressioni emotive a cui sei sottoposto per tutta la settimana. Cerca di astrarti e liberare la tua mente, lascia che l’ossigeno raggiunga la tua anima. Grandi dosi di diplomazia e le parole giuste compongono la ricetta che vi farà superare una sfida di carattere social che vi verrà presentata oggi. Sii consapevole delle cadute. La tua capacità di approfondire i problemi professionali è bassa. Non è del tuo umore fermarti a pensare e preferisci agire. Sarà una grande fonte di errori frequenti.

Cancro

I sentimenti verso una persona che fino ad ora consideravi un amico stanno cambiando e si stanno trasformando in un’attrazione a tutti gli effetti. Non aver paura, presto capirai. Ciò che in altre occasioni sarebbe rischioso e sconsigliabile non lo sarà più per te in questi giorni, perché ti trovi in ​​una sorta di insolito stato di grazia. Buona fortuna. Prima di iniziare a sviluppare un lavoro che non conosci, che non hai mai fatto, prova a scoprire tutti i problemi che potresti incontrare. Risparmierai molto tempo.

Leone

Non ascoltare le persone che ti danno consigli senza chiederli. Spesso stanno solo cercando di affermarsi, piuttosto che cercare davvero di aiutare gli altri. Mostrati paziente con gli altri, anche se qualcuno ti fa impazzire. La capacità di resistere a questi cretini dimostra l’integrità delle persone. I litigi con il tuo partner iniziano ad essere più frequenti del normale. La tensione sta aumentando e tu non stai facendo nulla per fermarla. Può intervenire una terza persona.

Vergine

Quando sembrerà che tutto sia perduto, si presenterà una grande opportunità su cui non contavi e potrai salvare, almeno, i mobili. Verranno tempi migliori. La strada per la riconciliazione con il vostro partner non sarà facile dopo le cose che vi siete detti, ma se lo farete bene, con amore, il rapporto si rafforzerà notevolmente. Cerca di migliorare le tue abitudini di vita, mettiti un po’ più in forma e preparati fisicamente per una stagione in cui dovrai pretendere molto dal tuo corpo.

Bilancia

Con l’ottimismo come tuo principale alleato, oggi la tua giornata promette di essere più che rotonda. Se applichi senso dell’umorismo e un po’ di immaginazione, non ci saranno problemi che ti resistano. Non c’è molto spazio per le emozioni quando si tratta di concludere affari. Non si tratta di avere pietà o meno, ma di curare gli interessi dei propri cari. Le difficoltà economiche che soffri non si risolveranno a breve termine. Faresti meglio a sederti e fare un piano di spesa adeguato al tuo reddito attuale, non a quello che vorresti.

Scorpione

I principali nemici della tua liberazione spirituale sono dentro di te. Devi trovarli nei ricordi del passato e neutralizzarli il prima possibile. Sbarazzati di quel peso. La saggezza non consiste nell’accumulare conoscenze, ma nel saper gestire ciò che si possiede. Approfondisci questa linea e raggiungerai alti livelli di controllo delle circostanze. Machiavelli diceva che è più facile imparare a obbedire che a comandare. A volte le tue critiche ai superiori possono cercare di nascondere la tua paura della responsabilità.

Sagittario

Devi vincere la partita contro la noia fin dalle prime ore del giorno. Se ti lasci trasportare dalla noia, finirai per fare sempre le stesse cose. Un po’ più di fantasia. La compagnia dei tuoi amici è essenziale per trascorrere uno dei momenti migliori del mese oggi, tendi a connetterti molto bene e vai d’accordo con le persone che ami di più. La disorganizzazione intorno a te sta per farti impazzire. Se non metti un po’ di ordine, gli sforzi che farai avranno solo la metà dei risultati attesi.

Capricorno

Cerca soprattutto oggi soluzioni pratiche, se ti complichi eccessivamente, perderai più tempo del necessario e inoltre non otterrai buoni risultati. Dimentica i vecchi rancori e affronta il futuro con nuovi sapori. Ti aspettano sfide che significano fatica, ma anche grandi soddisfazioni. Non lasciare indietro gli amici. Inizia una fase in cui puoi esprimerti liberamente nel campo in cui ti muovi. Le tue idee saranno rispettate e le tue iniziative valorizzate. Ti sentirai molto bene.

Acquario

Stai perdendo quel poco di pazienza che ti era rimasto con una persona che cerca continuamente di metterti in situazioni scomode. È giunto il momento di tagliarlo fuori. Il tuo desiderio che gli altri ti accettino ti porta in molte occasioni a fingere cose che non hanno nulla a che fare con il tuo modo di essere. Non aver paura di essere te stesso in ogni momento. Non imitare nessuno direttamente, sii originale. Semmai prendi le cose più interessanti dalle persone che vedi in giro, ma non prendere solo un modello. Attenzione ai più piccoli.

Pesci

Trai la maggior parte della tua energia dalla tenacia e dalla caparbietà che ti hanno sempre caratterizzato. Usa quelle forze per rompere gli schemi e innovare nel tuo ambiente. Cerca alternative fantasiose per risolvere i problemi. Se provi ad utilizzare i soliti sistemi, sarai fortunato se li realizzerai e, in ogni caso, ti costerà molto. Alcuni inconvenienti imprevisti ritarderanno i tuoi piani. Abbiate pazienza, sono solo piccoli problemi che allungano un po’ l’attesa, ma presto otterrete quello che tanto cercavate.