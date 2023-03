Oroscopo Paolo Fox domani 30 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Uno spirito ottimista ti accompagnerà aiutandoti ad espandere i tuoi orizzonti. Ci saranno buone opportunità in altre regioni e ti svilupperai con successo nel campo degli studi. Ganesha ti dice di programmarti in positivo perché andrai più lontano di quanto pensi.

Toro

I tuoi ormoni saranno in superficie e brucerai di erotismo. Ganesha ti dice di dimenticare la vergogna e di osare tutto perché la vita è una e devi viverla. Esplorerai ogni angolo del tuo amante e scoprirai una fonte inesauribile di piacere.

Gemelli

Entreranno nella tua vita persone che ti aiuteranno a vedere la realtà con maggiore positivismo ed entusiasmo. Ganesha ti dice che è un momento per condividere e anche per lasciarti guidare. I migliori consigli ti saranno dati da stranieri o persone di altre culture.

Cancro

Aumenterà il tuo livello di attività e ti godrai la tua vita quotidiana molto di più. Ganesha ti aiuterà a percepire il tuo corpo come un’entità vigorosa. Se pratichi uno sport sarai meglio preparato ad affrontare le tue attività e occupazioni quotidiane, andare in bicicletta o correre!

Leone

Nuove opportunità d’amore si presenteranno e Ganesha ti aiuterà a trarne vantaggio. Se sei single, conoscerai finalmente un essere su misura per i tuoi sogni. Se ti trovi fidanzato, sentirai che la passione dei primi giorni si riaccenderà e i tuoi sentimenti saranno ricambiati.

Vergine

Questo è un momento per voi di ricevere affetto e cura come quando eravate bambini. Ricorda che non sei una macchina e che di tanto in tanto devi mostrare il tuo lato più fragile. Non puoi essere sempre tu a proteggere gli altri. Ganesha ti dice di lasciarti coccolare.

Bilancia

Infilerai la testa nell’universo che ti circonda. Il tuo desiderio di imparare e incorporare nuove conoscenze crescerà. Se ti colleghi con persone con idee simili alle tue, ti sentirai meglio accompagnato. Ganesha ti dice che apprezzi l’importanza della condivisione.

Scorpione

Le stelle ti porteranno prosperità e arriveranno anche importanti offerte e regali. Ganesha ti dice che non devi sempre combattere o soffrire per ottenere ciò di cui hai bisogno. Se la vita è generosa con te, ringrazia e accetta le benedizioni, te lo meriti!

Sagittario

Sorgeranno grandi opportunità che saprai come sfruttare. Ganesha dici a te stesso di avere molta fiducia nelle tue capacità perché allora andrai lontano. Gli esseri intorno a voi vi daranno grandi idee e diranno parole di incoraggiamento. Con i fan a tuo favore sarai estremamente motivato.

Capricorno

Ganesha ti dice di prepararti per esperienze extrasensoriali. Riceverai messaggi spirituali attraverso sogni, incontri casuali e altre strade. Siete stati scelti per compiere una missione importante e trasmettere speranza alle persone a voi vicine.

Acquario

Ci sarà un aumento della vita sociale, riprenderai i contatti con i tuoi amici e troverai qualcuno con cui condividere i tuoi sogni. Altri ti vedranno come visionario e in anticipo sui tempi. Le vostre opinioni saranno prese in considerazione da tutti e Ganesha vi aiuterà a rinnovare le vostre energie.

Pesci

Il tuo livello di attività aumenterà e le tue ambizioni di progresso saranno risvegliate. Ganesha ti dice di cogliere l’occasione per andare alla ricerca di una promozione o per ottenere un riconoscimento professionale. Se sei disoccupato, inizia a muoverti per tornare sul mercato del lavoro.