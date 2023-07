Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 4 al 10 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Caro Leone, questa settimana potresti sentirti un po’ più ansioso del solito. Le preoccupazioni possono affollare la tua mente, ma cerca di mantenere la calma e di non farti sopraffare. Concediti dei momenti di relax e cerca di trovare un equilibrio tra il lavoro e il riposo. Sul fronte relazionale, potresti avere una discussione importante con un amico o un partner. Sii aperto al dialogo e cerca di risolvere eventuali conflitti in modo pacifico.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Vergine, questa settimana potresti ricevere riconoscimenti per il tuo duro lavoro. Il tuo impegno e la tua dedizione saranno notati e apprezzati dagli altri. È un momento favorevole per mettere in mostra le tue abilità e persegui le tue ambizioni. Sul fronte familiare, potresti ricevere una visita sorpresa o organizzare un incontro speciale con i tuoi cari. Goditi questi momenti di condivisione e affetto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Caro Bilancia, questa settimana potresti sentirti particolarmente socievole e desideroso di connessioni significative. È un buon momento per allargare la tua cerchia di amicizie e partecipare a eventi sociali. Potresti incontrare persone interessanti che condividono i tuoi stessi interessi e passioni. Sul fronte finanziario, fai attenzione alle spese e cerca di mantenere un equilibrio tra il divertimento e la responsabilità economica.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, questa settimana potresti sentire una spinta di energia e determinazione verso i tuoi obiettivi professionali. Sarai in grado di affrontare sfide impegnative con fiducia e determinazione. Non lasciare che le distrazioni ti ostacolino e rimani concentrato sulle tue priorità. Sul fronte romantico, potresti vivere momenti di passione intensa con il tuo partner. Sfrutta queste emozioni per rafforzare il legame che vi unisce.