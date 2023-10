Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 4 al 10 ottobre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: I Leone vivranno una settimana passionale e avventurosa in amore. Esplorate nuove esperienze con il vostro partner.Lavoro: Sul lavoro, l’autostima sarà la chiave del successo. Credete in voi stessi e affrontate le sfide con fiducia.Salute: Mantenete un equilibrio tra il vostro benessere fisico e mentale. Dedicate del tempo al relax.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Questa settimana, i nati sotto il segno della Vergine potrebbero sentirsi inclini a riflettere sulle proprie relazioni. Comunicate apertamente con il vostro partner. Lavoro: Sul fronte lavorativo, concentratevi sulla precisione e l’organizzazione. Le vostre abilità analitiche saranno preziose.Salute: Prestate attenzione alla vostra dieta e fate esercizio fisico regolarmente per mantenere la salute.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Per le Bilancia, questa settimana sarà caratterizzata da romanticismo e armonia nelle relazioni. Fate gesti gentili per il vostro partner. Lavoro: Sul lavoro, la diplomazia sarà essenziale. Risolvete i conflitti in modo pacifico e costruttivo. Salute: Mantenete un equilibrio tra la vostra vita professionale e personale per preservare il benessere.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Questa settimana, gli Scorpione potrebbero sperimentare una profonda connessione emotiva con il proprio partner. Esprimete i vostri sentimenti sinceramente.Lavoro: Sul lavoro, mostrate determinazione e perseveranza. Potreste affrontare sfide, ma la vostra forza interiore vi guiderà al successo. Salute: Prestate attenzione alle vostre emozioni e cercate modi sani per gestirle, come la meditazione o lo yoga.