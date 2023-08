Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 5 all’11 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana, l’Ariete dovrebbe prestare particolare attenzione alle relazioni personali e familiari. L’influenza di Venere potrebbe portare momenti di intesa e complicità con i propri cari. È il momento ideale per chiarire eventuali malintesi e rafforzare i legami affettivi. Sul fronte lavorativo, si prospetta un periodo di grande creatività. Approfitta di questa fase per mettere in pratica le tue idee più audaci e ottenere il riconoscimento che meriti.

Consiglio: Sii aperto al dialogo con le persone a te care e prendi delle pause per rilassarti e ricaricare le energie.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Gli astri suggeriscono che questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore chiarezza mentale per il Toro. Le situazioni che sembravano incerte si chiariranno, e sarai in grado di prendere decisioni importanti con più facilità. È il momento giusto per mettere ordine nelle tue finanze e stabilire obiettivi a lungo termine. In amore, potresti essere attratto da qualcuno che ha una mentalità simile alla tua. Non esitare a lasciarti coinvolgere e a esprimere i tuoi sentimenti.

Consiglio: Focalizzati sulle tue priorità e goditi la compagnia delle persone che ti rendono felice.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Per i Gemelli, questa settimana sarà caratterizzata da opportunità interessanti nel campo professionale. L’aspetto positivo di Marte influenzerà la tua determinazione e ti aiuterà a raggiungere obiettivi importanti. È il momento di essere coraggiosi e di mettere in gioco le tue competenze. Nel campo delle relazioni, evita di essere troppo impulsivo e pensa bene prima di parlare. La comprensione reciproca sarà fondamentale per risolvere eventuali conflitti.

Consiglio: Sii deciso nel perseguire i tuoi obiettivi, ma usa la tua empatia per mantenere armoniose le relazioni personali.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per il Cancro, questa settimana potrebbe portare opportunità di crescita personale e professionale. L’influenza di Giove favorirà la tua autostima e ti darà la spinta necessaria per realizzare i tuoi progetti. Non lasciarti scoraggiare dalle critiche e segui il tuo istinto. Nel campo amoroso, potresti sentirti più romantico del solito, e questo potrebbe portare momenti speciali con il tuo partner o con qualcuno che ti interessa.

Consiglio: Sfrutta l’energia positiva di questa settimana per lavorare su te stesso e per esprimere i tuoi sentimenti più sinceri.