Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 5 all’11 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Per il Sagittario, questa settimana potrebbe portare nuove opportunità nel campo lavorativo. L’influenza di Marte stimolerà la tua energia e ti aiuterà a realizzare progetti che erano stati messi da parte. Sfrutta al massimo questa fase positiva e cerca di creare nuove connessioni nel tuo settore professionale. Sul fronte amoroso, potresti sentirti più romantico e desideroso di condividere momenti speciali con il tuo partner.

Consiglio: Mantieni un atteggiamento positivo e aperto nei confronti del futuro, ciò ti permetterà di cogliere al meglio le opportunità che si presenteranno.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Questa settimana, i pianeti favoriranno la stabilità e la sicurezza per il Capricorno. Sarà un momento adatto per fare piani a lungo termine e prendere decisioni importanti per il futuro. Sul fronte delle relazioni, potresti sentirti più emotivo del solito, e sarà importante comunicare apertamente con il tuo partner per risolvere eventuali tensioni.

Consiglio: Mantieni una visione a lungo termine e sii paziente riguardo ai risultati che desideri ottenere.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario potrebbe sperimentare una settimana di scoperte e crescita personale. L’influenza di Urano potrebbe portare cambiamenti positivi nella tua vita, ma sarà importante rimanere flessibile e adattarsi alle nuove situazioni. Sul fronte lavorativo, potresti essere coinvolto in progetti creativi che ti entusiasmeranno. In amore, cerca di mostrarti più aperto e vulnerabile con il tuo partner.

Consiglio: Abbraccia i cambiamenti e non temere di esplorare nuove strade, ciò ti permetterà di crescere e progredire.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci, questa settimana potrebbe portare un maggiore equilibrio nella sfera emotiva. L’influenza di Venere ti aiuterà a comprendere meglio i tuoi sentimenti e a comunicarli con chiarezza. Sarà un momento adatto per chiarire eventuali malintesi e rafforzare i legami con le persone a te care. Sul fronte lavorativo, potresti essere chiamato a prendere decisioni importanti. Affronta le sfide con calma e concentrazione.

Consiglio: Fai attenzione alle tue emozioni e sii sincero riguardo a ciò che desideri ottenere, ciò ti permetterà di raggiungere la serenità interiore.