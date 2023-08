Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 6 al 12 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questo sarà un periodo importante per gli Ariete in quanto saranno esposti a nuove opportunità professionali. È il momento di dimostrare il vostro valore e sfruttare al massimo ogni occasione. La vostra determinazione vi porterà al successo. Mettete da parte le incertezze e puntate in alto!

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per i nativi del Toro, questa settimana sarà caratterizzata da un grande focus sulle relazioni. Sarà il momento di risolvere vecchie questioni e di rafforzare i legami con le persone a cui tenete di più. Siate aperti e comunicativi, in quanto ciò favorirà la crescita dei rapporti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli potrebbero sentirsi un po’ stanchi e demotivati durante questa settimana. È importante prendersi del tempo per se stessi e ristabilire l’equilibrio interiore. Fate attività che vi rilassino e aiutino a ritrovare la vostra energia positiva.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per i Cancro, questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore chiarezza mentale. Avrete una visione più nitida riguardo ai vostri obiettivi e ai passi da compiere per raggiungerli. Sfruttate questo momento di lucidità per pianificare il vostro futuro.