Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 6 al 12 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per i Leone, questa settimana sarà all’insegna della creatività e dell’ispirazione. Avrete delle idee brillanti e l’energia necessaria per metterle in pratica. Non temete di osare e mostrate al mondo la vostra autenticità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

I nativi della Vergine dovranno prestare maggiore attenzione alle finanze questa settimana. È il momento di pianificare il vostro budget e di evitare spese superflue. Una gestione oculata delle risorse vi aiuterà a ottenere stabilità finanziaria.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per la Bilancia, questa settimana porterà alcuni cambiamenti nel lavoro o negli studi. Affrontateli con flessibilità e adattabilità, poiché ciò vi permetterà di superare qualsiasi sfida. La vostra resilienza vi porterà a ottenere dei risultati significativi.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I nativi dello Scorpione si troveranno a fare i conti con alcune questioni personali. È il momento di affrontare le vostre emozioni e di chiarire eventuali malintesi con gli altri. Un dialogo aperto e sincero vi aiuterà a risolvere eventuali conflitti.