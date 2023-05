Oroscopo Paolo Fox settimanale dall’ 11 al 17 maggio 2023, previsioni tutti i segni

Ciao lettori! Siete pronti ad affrontare una nuova settimana? Ecco a voi l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 11 al 17 maggio 2023. Come sempre, il famoso astrologo italiano ci regala le sue previsioni per tutti i segni zodiacali, con la sua esperienza e il suo carisma. Scopriamo insieme cosa ci riserverà il futuro.

Oroscopo Paolo Fox per l’Ariete

Inizio settimana difficile per voi Ariete, con alcune tensioni nella sfera lavorativa e qualche litigio in famiglia. Ma non temete, le cose miglioreranno a partire dal mercoledì. Il weekend sarà all’insegna dell’amore e del divertimento.

Oroscopo Paolo Fox per il Toro

Settimana di piccoli guadagni per il Toro, ma attenzione alle spese superflue. Potreste incontrare una vecchia fiamma o fare nuove conoscenze interessanti. In generale, la vostra vita sentimentale andrà alla grande.

Oroscopo Paolo Fox per i Gemelli

Il lavoro sarà la vostra priorità questa settimana, con qualche tensione in arrivo. Ma grazie alla vostra intelligenza e alla vostra flessibilità, riuscirete a superare ogni ostacolo. Nel weekend, dedicatevi al relax e all’amore.

Oroscopo Paolo Fox per il Cancro

La vostra creatività sarà la vostra arma vincente questa settimana, Cancro. Potreste ricevere una proposta interessante nel campo artistico o culturale. In amore, cercate di esprimere i vostri sentimenti con sincerità.

Oroscopo Paolo Fox per il Leone

Settimana positiva per voi Leone, con qualche novità in arrivo nel lavoro e nell’amore. Siate pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno. In famiglia, evitate le discussioni inutili.

Oroscopo Paolo Fox per la Vergine

Le vostre relazioni interpersonali saranno al centro della vostra attenzione questa settimana, Vergine. Potreste avere qualche incomprensione con un amico o un familiare, ma cercate di risolvere i problemi con calma. Nel weekend, concedetevi un po’ di svago.

Oroscopo Paolo Fox per la Bilancia

Settimana complicata per voi Bilancia, con qualche tensione nel lavoro e nella vita familiare. Ma non abbattetevi, perché le cose miglioreranno presto. In amore, cercate di essere meno esigenti e più disponibili.

Oroscopo Paolo Fox per lo Scorpione

Sarete molto concentrati sul lavoro questa settimana, Scorpione, ma non dimenticate di dedicare del tempo alla vostra vita privata. Potreste avere qualche incomprensione con il partner, ma cercate di capirvi reciprocamente. Nel weekend, dedicatevi al relax.

Oroscopo Paolo Fox per il Sagittario

La vostra creatività e la vostra intelligenza saranno al centro della vostra settimana, Sagittario. Potreste avere una grande idea o un progetto importante da realizzare. Nel lavoro, cercate di essere proattivi e di cogliere le opportunità che si presenteranno. In amore, la vostra comunicazione sarà fondamentale per mantenere una buona intesa con il partner.