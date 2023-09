Oroscopo Paolo Fox settimanale dall’8 al 14 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Questa settimana, il vostro entusiasmo sarà contagioso in amore. Godetevi il tempo con il vostro partner e cercate nuove avventure insieme. Lavoro: Sul fronte lavorativo, sarete pieni di energia e creatività. Sfruttate questa fase positiva per affrontare progetti ambiziosi. Salute: Mantenete uno stile di vita attivo e dedicatevi a hobby che vi appassionano. La vostra salute generale ne beneficerà.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: In amore, potreste affrontare alcuni momenti di tensione. Comunicate con il vostro partner e cercate soluzioni pacifiche. Lavoro: Sul fronte professionale, potreste ricevere riconoscimenti per il vostro impegno. Continuate a lavorare sodo e i risultati arriveranno. Salute: Fate attenzione alla vostra salute mentale. La meditazione e il rilassamento vi aiuteranno a mantenere la calma.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: In amore, sarete più creativi e originali del solito. Sorprendete il vostro partner con gesti romantici e inaspettati. Lavoro: Sul fronte lavorativo, potreste essere chiamati a collaborare in team. Siate aperti alle idee degli altri e lavorate insieme per raggiungere obiettivi comuni. Salute: Prendetevi cura del vostro benessere fisico. Una buona alimentazione e l’attività fisica saranno essenziali per sentirvi al meglio.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Questa settimana, potreste sentire una connessione più profonda con il vostro partner. Dedicate del tempo alla vostra relazione e rinforzatela. Lavoro: Sul fronte professionale, potreste affrontare sfide impreviste. Mantenete la calma e cercate soluzioni creative per superarle. Salute: Prendetevi cura della vostra salute mentale e cercate momenti di tranquillità per ricaricare le energie.