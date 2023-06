Oroscopo Paolo Fox settimanale del Sagittario: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 5 all'11 giugno - Controcopertina

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 5, è un momento in cui hai le tue migliori capacità per risolvere i problemi individualmente. È importante concentrarsi sul problema e, se l’ispirazione è fortunata, tutto si risolverà rapidamente.

Martedì 6, avrai molto movimento nella tua vita e quindi devi separare quelle che sono le attività, dalla tua vita personale. È importante che tu ti senta bene e che la conoscenza di te stesso ti aiuti ad aiutare gli altri.

Mercoledì 7 siete accompagnati da una grande forza pratica e, d’altra parte, da una natura ribelle che vuole andare per la sua strada. Se approfitti di entrambi e hai le idee chiare, puoi fare quello che vuoi.

Giovedì 8, dovresti mantenere la fiducia e la certezza che stai mantenendo la tua posizione al momento giusto. Se in qualsiasi momento noti qualche oscillazione, devi solo vedere cosa non sta andando bene nella tua vita.

Venerdì 9, è un momento per gettare le basi in modo calmo e costruttivo, poiché sei in un momento di cambiamento e vedrai come tutto prenderà il suo posto quando sarà il momento.

Sabato 10, la grande qualità umana che avete e il vostro modo di agire saranno quelli che vi aiuteranno di più nei vostri impegni e nei vostri contatti con gli altri. Ricorda che la cosa più importante è la simpatia e l’idealismo che ti circondano sempre.

Domenica 11, dovrai affrontare il tuo drago infernale interiore e ottenere la vittoria di lasciarti alle spalle le ombre che ti danneggiano e che ti servono solo per spegnere i tuoi impulsi positivi e benefici.