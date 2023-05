Oroscopo Paolo Fox settimanale del Sagittario: previsioni di amore, denaro e lavoro dall’8 al 14 maggio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 8, oggi il tuo modo migliore è il modo di essere affabile e le nuove iniziative che mantieni per questi momenti. Sentirai un benessere interiore nel poter aiutare gli altri.

Martedì 9, sei in un momento della tua vita in cui è speciale che tu sia flessibile nel vedere il bicchiere “mezzo pieno”. In questo modo, gli ostacoli si dissolveranno lungo la strada.

Mercoledì 10, sei in un momento piuttosto luminoso e magico per la tua vita, poiché sarà circondato da temi positivi e problemi fortunati in tutte le aree della tua vita.

Giovedì 11 sarà un giorno molto speciale e fortunato nei tuoi affari personali e con gli altri. Dovresti stare lontano da battute d’arresto e tensioni inutili con altre persone.

Venerdì 12 è un momento molto importante per prendere in considerazione le iniziative, sia nella tua personalità che nel mondo della professione. Dovresti sempre evitare i problemi di battute d’arresto e incomprensioni, ignorandoli.

Sabato 13, approfitta del tuo pragmatismo e del tuo distacco nell’organizzare i tuoi affari per sentirti a tuo agio ed evitare grandi sensibilità su questioni con persone conosciute con le quali a volte possono sorgere incomprensioni.

Domenica 14, sarai in un momento molto lucido e riceverai segnali e messaggi dalla tua percezione, nei momenti di evasione e durante il sonno; Sono importanti per la tua vita.