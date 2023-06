Oroscopo Paolo Fox settimanale della Bilancia: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 5 all'11 giugno - Controcopertina

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 5 sarà un momento un po’ malinconico e languido in cui potreste approfittare per riposare o per scrivere. Sarà uno di quei giorni in cui vorrai guardare fuori dalla finestra e ammirare i paesaggi.

Martedì 6 è un giorno speciale per la tua magnificenza e la tua ribellione per fare la differenza e aiutarti ad arrivare e pianificare un grande progetto che hai tenuto a mente per molto tempo.

Mercoledì 7, stai attraversando un momento in cui è difficile per te prendere in considerazione ciò che gli altri ti dicono. Vuoi andare per la tua strada, il che significa che hai abbastanza forza per sentire il conforto e la motivazione per farlo.

Giovedì 8, dovresti mantenere la stabilità nelle questioni che sai che stanno andando bene. Evitare di muoversi in tutte le direzioni contemporaneamente, è consigliabile andare uno per uno e poco a poco.

Venerdì 9, ora trovi i progetti più piacevoli, poiché sentirai che la tua calma e serenità ti aiutano soprattutto a vedere in ogni momento ciò che devi fare, e questo è di grande aiuto.

Sabato 10, oggi avrai un magnetismo che aumenterà la tua attrazione, ma devi essere consapevole se le persone che contatti sono fedeli o semplicemente cercano qualcosa da te. Hai già esperienza, ma è sempre bello imparare di più.

Domenica 11, i tuoi sentimenti saranno intensi e anche il tuo grande magnetismo. Oggi l’attenzione e la visione saranno poste sulle performance e sul modo di parlare che mantenete oggi.