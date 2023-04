Oroscopo Paolo Fox settimanale Pesci: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 24 al 30 aprile

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 24, sarà una giornata molto piacevole poiché sosterrete e sarete presenti nella vita delle persone vicine che hanno bisogno di voi. E questo ti offrirà molta soddisfazione e soddisfazione.

Martedì 25, la tua sensibilità ai sentimenti ha cercato di aiutare le persone vicine a cui ami. Tuttavia, dovresti evitare di avere un’immaginazione eccessiva evitando di vedere chiaramente la realtà del momento.

Mercoledì 26 è il momento ideale per connettersi con la tua vera essenza e da essa e con le tue conoscenze essere in grado di rendere le tue interazioni piacevoli e produttive tra pari.

Giovedì 27, ami sentire l’armonia e la dolcezza degli altri. Dovrai prendere provvedimenti per sentirti più sicuro e motivato nelle tue attività e nella proiezione sociale.

Venerdì 28, dovresti evitare che le tensioni si accumulino e causino disturbi d’ansia o decadimento. Quindi goditi tutto e divertiti il più a lungo possibile.

Sabato 29, la tua percezione e la grande qualità dell’amore e dell’affetto per gli altri ti aiuteranno a seguire il percorso prioritario in questo giorno. In questo modo tutte le persone a te vicine trarranno beneficio da ciò che fai insieme.

Domenica 30 è il momento ideale per godere della fortuna che ti circonda e della profondità delle tue idee che ti daranno le chiavi per le questioni importanti del giorno. Godetevi tutto.