Oroscopo Paolo Fox settimanale Sagittario: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 24 al 30 aprile

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 24, oggi sentirai molti desideri di avventure e di uscire in luoghi al di fuori del tuo ambiente naturale per godere di nuovi paesaggi e diversi modi di vedere la vita.

Martedì 25 devi imparare a separare il tempo che dedichi alla famiglia dal tempo che dedichi alle tue attività e alla tua professione. Entrambi sono importanti, ma hanno bisogno della tua attenzione allo stesso modo.

Mercoledì 26 è un momento in cui vorrai viaggiare e trasferirti in altri luoghi. Sarai in grado di mantenere l’illusione nel tuo apprendimento e nel conoscerti più profondamente.

Giovedì 27, le tue emozioni saranno in qualche modo alterate in questo giorno, e quindi hai bisogno di un po ‘di tempo da solo e di una grande introspezione per sentirti a tuo agio e conoscerti meglio.

Venerdì 28 è un momento ideale per i viaggi, sia interni che reali. Con entrambi sarete in grado di espandere la vostra coscienza e ottenere quella conoscenza che state cercando.

Sabato 29 è un giorno per rilassarsi e riposare le idee e i pensieri. In questo modo sarà più facile che sorgano idee speciali che ti aiuteranno nella tua proiezione sociale.

Domenica 30, la vostra simpatia e il vostro idealismo muoveranno i fili delle vostre comunicazioni e del vostro modo di svilupparsi; Tutto ciò si tradurrà nei tuoi piani e in come ottenere benefici ottimali.